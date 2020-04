El coronavirus golpea Guayaquil

El domingo pasado viajamos a África, un continente especialmente vulnerable ante la pandemia de coronavirus y en esta ocasión nos trasladamos con Ramón Lobo a América Latina, una región con un sistema de salud público muy precario que puede convertirse en otra de las grandes víctimas de esta crisis sanitaria.

Los cinco países con más enfermos son: Brasil, Chile, Ecuador, México y Perú, pero las muertes ya se extienden por prácticamente todo el continente: son cerca de 30.000 personas. Mientras, los gobiernos tendrán que movilizar recursos solo para tratar a los pacientes de coronavirus dejando desatendidos a millones de pacientes con otras enfermedades infecciosas propias de la región, como el dengue o la enfermedad de Chagas.

En este contexto, nos fijamos en Santiago de Guayaquil, la segunda ciudad más grande de Ecuador, que está viviendo un auténtico drama. Ha superado el récord de muertos en Latinoamérica y lucha a contrarreloj para darles un entierro digno. En los últimos días han aparecido vídeos de personas muriendo en sus calles y cadáveres que esperan durante días para ser recogidos.

Isabela Ponce, editora y cofundadora de GK Ecuador, confirma el colapso en el sistema de salud: "Hay cadáveres en las calles, fuera de las casas, que los mismos familiares han sacado por miedo a contagiarse y que no han podido ser recogidos". En este sentido, advierte de que muchas personas están muriendo en sus hogares, "y esas no han sido sometidas a la prueba y no son contabilizadas", afirma. Según narra la periodista, en la ciudad se están recogiendo 150 cuerpos sin vida al día, por lo que los 172 fallecidos confirmados en todo el país por las autoridades distan mucho de la situación real.