David Aganzo: "Atacar al futbolista e intentar que sea el culpable de todo no es un buen camino"

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, habló en 'El Larguero'acerca de la situación económica de los jugadores del sindicato de cara a las decisiones y comunicaciones que LaLiga ha enviado últimamente sobre las rebajas de los salarios de los futbolistas por la crisis del coronavirus.

Aganzo, que en ningún momento dudó a la hora de responder sobre el tema, comenzó hablando de cómo están los jugadores del sindicato: "Estamos teniendo reuniones con todos los capitanes de Primera, Segunda y Segunda 'B' de los 4 grupos (...) Están preocupados por la salud, saben perfectamente la situación del país y están preocupados por ello (...) No entienden la comunicación desde la patronal, no ha sentado bien y saben bien que estigmatizar al futbolista no lleva a ningún lado. Hay que ir todos de las mano y ellos son los primeros que lo han demostrado, nunca se han negado a nada y siempre han sido flexibles, saben cómo está la sociedad", sostuvo.

Seguidamente, el presidente de la AFE continuó hablando acerca de sus representados tras la comunicación de LaLiga: "Que se les ataque de esa manera y que intenten que el futbolista sea el culpable de todo, no es un buen camino (...) Lo principal es la salud de los jugadores, el tema económico y el tema ERTE es secundario, me da mucho coraje que esta presión vaya por este camino (...) Nos da la sensación de que LaLiga ha metido la pata, no es el momento ni las formas", añadió.

Aganzo, aseguró que "el sentido común debe predominar" y que "ahora no se debe negociar nada", haciendo referencia a lo que quiere la patronal: "No sabemos si la Primera División va a arrancar, ni sabemos si la Segunda y Tercera División la podremos arrancar con las condiciones óptimas de salud para todos, incluyendo a los trabajadores (...) Estamos en una situación muy complicada como para hablar de otros temas (...) Vamos a intentar negociar con la patronal en caso de que se pueda", concluyó diciendo.