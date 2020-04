El día a día de los trabajadores esenciales: "a veces me dejan notas de agradecimiento en la bolsa de basura"

Hace un mes Antonio comenzaba su jornada limpiando la entrada de un edificio del centro de Sevilla. El resto de la mañana recogía paquetes y echaba una mano a algún vecino para subir la compra hasta casa. Pero ahora, “además de atender a mis obligaciones, limpio diariamente los botones de los ascensores y del telefonillo, los interruptores de luz, barandas de escaleras y los pomos de puerta”, explica por teléfono desde la portería del edificio donde trabaja de lunes a viernes.

“Desde que comenzó el confinamiento paso mucho tiempo pendiente de los más mayores del edificio. Cuando recojo las basuras que dejan los vecinos de las viviendas en los rellanos, me fijo si hay vecinos que lleven más de un día sin sacarla. Cuando es así llamo y les pregunto, siempre a distancia, si están bien. Incluso alguna vecina me pone notas en la basura agradeciéndome el servicio que estoy haciendo con ellos”. Su trabajo como conserje es considerado esencial según el decreto que entró en vigor esta semana.

Autobuses feminizados

También los repartidores de Correos, como Diego, que es cartero en Vejer de la Frontera, Cádiz: “estamos trabajando al cincuenta por ciento y se está haciendo un poquito duro porque no nos podemos acercar a la gente y esto es un trabajo de mucho contacto, de un contacto permanente. Los envíos certificados ya no se firman, para no mantener un contacto con la gente. Dejamos los envíos al buzón o se les insta a recogerlos en el momento, pero sin mantener contacto físico", señala.

Esta semana los autobuses están especialmente feminizados: en hora punta, son miles las limpiadoras, cuidadoras y trabajadoras de asistencia a domicilio las personas que se desplazan en ellos ya que siguen trabajando.

Jenni es trabajadora de asistencia a domicilio en Coria del Río, en Sevilla. Como la mayoría de trabajadoras del colectivo, no les han facilitado mascarillas ni guantes, a pesar de trabajar con el sector más vulnerable a la pandemia, las personas mayores. “La empresa no nos ha proporcionado nada. Pero no es porque no quieran, es porque no tienen. Por eso he fabricado cuarenta mascarillas para las trabajadoras de mi bolsa de trabajo”, explica.

Lo más duro: pasar los días solos

Antonio Carranza es camionero. La sede de la empresa donde trabaja está en Sevilla, desde allí sale varias veces al mes hasta Francia, donde reparte productos frescos, como la fresa. “La venta ha caído mucho estos días", explica Antonio, pero señala que en su empresa no se contempla un ERTE. "Yo sigo trabajando cada día, pero es cierto que cada vez transportamos menos. Lo más duro está siendo pasar tantas horas solos: ya apenas hay lugares abiertos para que los camioneros comamos algo caliente o compartamos un rato. Y es cada vez más difícil encontrar duchas o baños en gasolineras para asearnos”, añade.

También hay trabajos, muchos, que están teletrabajando ya desde hace semanas porque no se consideran esenciales. Pero, ¿cómo se trabaja desde casa cuando te dedicas, por ejemplo, a observar el sol? Jesús Burgos, administrador general del Instituto Astrofísico de Canarias, con sede en San Cristóbal de la Laguna, explica a la SER que durante estas semanas están potenciando otros trabajos que realiza el Instituto y que no son necesariamente “suspendidos estas semanas, como la observación del universo, pero estamos desarrollando otras actividades como el desarrollo de instrumentación científica, la formación de investigadores o el estudio de todos esos datos que se observan cada vez que subimos al observatorio y abrimos el telescopio". Así seguiran todos ellos, de momento, hasta el 25 de abril.

