El mercado negro del coronavirus: una pesadilla para los farmacéuticos

El desabastecimiento no es el único problema que tienen que afrontar las farmacias. Ahora les toca aguantar una cascada de ofertas de desconocidos que les ofrecen lo que todos buscamos. Por supuesto, sin garantías. En Hora 25, hemos escuchado el testimonio de varias farmacéuticas que han explicado el tipo de ofertas que están recibiendo

Julia tiene una farmacia en la Comunidad Valenciana y es un ejemplo de cómo un proveedor habitual se salta las normas: "Recibí una llamada el día lunes 16 de marzo. Era un proveedor, del que no recuerdo el nombre, pero me ofrecía mascarillas. Yo le dije si no estaba al tanto de la comunicación que había hecho el Gobierno de incautación de todas las mascarillas. Me contestó que iba a entregar la mitad de su stock y la otra mitad la vendería a farmacias y particulares. Le dije que no quería y que me parecía fatal. Ahí acabó la conversación". El caso de Margarita es distinto, porque el proveedor era un intruso sin experiencia en lo sanitario: "Empresas que no son del sector nos ofrecen otro producto que puede sustituir a las mascarillas. Son unas viseras y desconocemos quién es ese proveedor, porque no tienen nada que ver con el sector y tampoco sabemos si el producto está homologado o no".

Aun así hay métodos todavía más invasivos. María José Alemán tiene una farmacia en Murcia: "También han llegado personalmente a la farmacia a ofrecer mascarillas. Esto es a río revuelto ganancia de pescadores. Yo les digo que estoy suficientemente abastecida, que muchas gracias y que no me interesa". El caso más sorprendente es el de una farmacéutica de Madrid que no quiere facilitar su nombre: "El mercado negro de mascarillas y geles hidroalcoholicos ha sido espantoso. Me han escrito a mi teléfono particular. ¿De dónde han sacado mi WhatsApp personal? Me ofertaban mascarillas, me mandaban foto diciendo que eran FFP2. ¡Pero eran quirúrgicas!".

Las farmacias no pueden comprar estos productos

Antoni Torres es el presidente de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña. Habla en nombre de más de la mitad de las farmacias catalanas, pero también en base a su experiencia profesional de más de 30 años:"Nunca había visto nada así", resume Torres. Una de las responsabilidades que tienen los farmacéuticos es garantizar que los productos que tienen una calidad acreditada. Por eso, desde FEFAC recuerdan que tienen la obligación legal de preservar la cadena de distribución acreditada, para que no haya riesgo de comprar productos falsificados.

"Hay una multitud de proveedores que no saben quiénes son y si les pides la homologación o no te la dan o no te puedes fiar. Y si te mandan foto, es para morirse risa", resume Torres. En su farmacia, han llegado a recibir llamadas desde Reino Unido, alrededor de tres mil correos ofreciendo mascarillas e incluso test falsos para detectar el coronavirus.

La labor policial

Los cuerpos y fuerzas de seguridad intentan averiguar quién está detrás de estas ofertas aquí y en extranjero, porque esta pandemia ha puesto a trabajar a destajo a redes que falsifican artículos y productos sanitarios. Interpol ha detectado 2.000 vínculos en la Red de publicidad relacionados con el coronavirus. Las ofertas eran de productos pirata que no cumplían las normas. Interpol, en una operación conjunta en más de 90 países ha conseguido detener a 121 personas que vendían mascarillas falsas, gel hidroalcohólico de baja calidad e incluso medicamentos anvitirales no autorizados.

