La empresa española que fabricará 60 millones de mascarillas en seis meses

Las teorías sobre el uso o no de las mascarillas para evitar la propagación del coronavirus han ido variando a lo largo de los últimos meses. Salvador Illa, ministro de Sanidad, anunciaba que el ministerio de Sanidad estudia la posibilidad de plantear una "recomendación o imposición" del uso masivo de estas. "El Gobierno de España no va a exigir nada que no se pueda cumplir", explicaba en referencia a la posibilidad de que no haya mascarillas suficientes para todo el mundo.

Una de las soluciones que se ha planteado ha sido la de la empresa Benxen Medical, una empresa del grupo Mondragón, que puede llegar a producir 10 millones de mascarillas al mes "trabajando 24 horas siete días a la semana.

En 'Hoy por Hoy' hemos hablado con su director general, Carlos Arsuaga, quien asegura que se han comprometido con el Gobierno en la producción de 60 millones de mascarillas en los próximos seis meses y que "ya han pactado el precio".

Uno de los problemas, según explicaba Arsuaga, será el coste de las materias primas que tienen que conseguir para fabricar estas mascarillas y el transporte de las mismas, ya que al tener que hacerlo por vía aérea, aumentará el precio de las mismas. No obstante, aunque no ha desvelado el precio pactado con el Gobierno, sí ha indicado que es "competitivo" con respecto a cómo está el mercado.