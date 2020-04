"Tenemos música propia pero los empresarios prefieren los tributos"

Guillermo Rayo, es músico profesional, con ocho discos propios en su currículum - el último se llama "Desmuñecarte"- pero sus proyectos más solicitados son los tributos que hace a los Rolling Stones y a David Bowie.

"El proyecto dedicado a los Rolling -Rayo Stoned- surgió en 1993, en Sevilla, cuando me pidieron hacer una banda tributo con la excusa de promocionar uno de los discos recopilatorios de la banda en Los 40 principales", explica.

Beatriz Fernández, actriz y cantante da vida a Raffaella Carrà en un espectáculo que repasa los grandes éxitos de su carrera: "me he metido en la piel de muchos artistas pero nunca había protagonizado un tributo de tal envergadura".

Se suma a la conversación un joven Michael Jackson que esconde la historia de un joven alicantino conocido como "Ben". Lleva 20 años emulando a su ídolo y ha protagonizado varios espectáculos en su homenaje: "me quedé impactado con su baile a raíz de un vídeo suyo y empecé a interesarme por él".

Vinculación emocional con el artista

"Espiritualmente necesitaba hacer este tributo, yo no aceptaba la muerte de mi ídolo", cuenta desde Italia Piero Venery, que ha transformado su admiración por Freddie Mercury en una forma de vida.

Todos aseguran que la vinculación emocional con los artistas representados es fundamental para realizar su trabajo que siempre se completa con un amplio estudio de sus vida y obras.

"Hay que estudiar su biografiaría personal para entender lo profesional", explica Rayo. "Escuchaba sus canciones desde que me levantaba hasta que me acostaba, tienes que saber mover la cabeza, el pelo, bailar sin pudor", añade Beatriz. "Yo aprendí mirando vídeos sin parar y antes no había Youtube" dice Ben.

Enfrentarse a los tópicos

Los músicos dedicados a los tributos se enfrentan a multitud de retos y a muchos tópicos como el que dice que se aprovechan "de la obra de otros". "No entienden que hacer música de otras bandas es enriquecer y también creamos nuestra música pero a la hora de tocar y de subirte al escenario los empresarios actualmente prefieren los tributos, tenemos que seguir comiendo", asegura Rayo.

Según Piero: "los tributos hacen bien a la música porque recuerdan lo mejor de los mejores artistas" y muchas nuevas generaciones conocen la música de estas bandas gracias a estas recreaciones.

Sus espectáculos, creados por la empresa 'Mundo Tributo', arrasan. Todos coinciden en algo: la sensación de ser una gran estrella de música, aunque sea por unas horas, no tiene precio.