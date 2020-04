Pasar el confinamiento con Leonard Cohen

La música es todo un bálsamo para este confinamiento y también la excusa para charlar en la radio con algunas personas sobre temas muy distintos a los que lo haríamos en otras circunstancias. Es el caso de Javier Melero, uno de los abogados del ‘procés’, defensor del ex conseller de Interior, Joaquim Forn, que esta tarde se ha asomado a La Ventana para hablar de alguien que ha sido la particular banda sonora de su vida y que también lo es durante estos días de confinamiento.

‘Encerrado con Leonard Cohen’ es el título del artículo que hoy publica en su habitual colaboración cultural en La Vanguardia. Un legado musical ‘particularmente apropiado’ para este extraño presente que vivimos y que en palabras de Melero: ‘Nos recuerda que somos lo que somos, que quizá no sea gran cosa, pero que de esos viejos pellejos aún podemos extraer algo de amor y de felicidad’. Un mensaje de resistencia para ‘el hombre elegante a perpetuidad ’, que vivió cerca de una sastrería de Montreal y cuyos padres estaban relacionados con el mundo de la moda y que, probablemente hoy, pasaría la cuarentena ‘con sombrero’ y pulcramente vestido.

De Cohen, al que tuvo la suerte de ver en un bis improvisado tras haberse quedado sin entradas en un concierto en Barcelona en 1974 también ha charlado Javier Melero en su última visita, esta misma mañana, a la cárcel donde ha visitado a su defendido, Joaquim Forn y donde también ha tenido oportunidad de saludar a Oriol Junqueras y Raúl Romeva. ‘Los he visto bien aunque también un poco sorprendidos de que en su caso el Supremo haproya advertido que para ellos no se puede aplicar lo que sí se está haciendo con muchos otros presos no peligrosos ya en tercer grado, a los que por motivos humanitarios se está permitiendo pasar el confinamiento en sus casas o ayudando a familiares mayores’.

‘Esto les tiene preocupados pero bueno, son personas psicológicamente muy estructuradas, gran fe en la música, la lectura y el deporte y con eso eso es muy muy improbable que una persona se derrumbe’.