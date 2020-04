Javi Moyano: "No tiene sentido hacer un ERTE cuando todas las partes estamos dispuestas a llegar a un acuerdo"

El lío está servido. La AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y La Liga se han vuelto a quedar a las puertas de un acuerdo para reducir el salario de los jugadores durante el parón por la crisis del coronavirus. La oferta que ofrece el organismo dirigido por Javier Tebas no gusta a la plantillas de los clubes españoles. Los ERTES no parecen ser la vía preferida por los futbolistas, y así lo ha hecho saber Javi Moyano, capitán del Real Valladolid, que se pasó anoche por el micrófono de El Larguero:

"La gran diferencia está en el tema de los ERTES. No por lo que significa que te lo apliquen a ti, sino por cómo va a afectar eso a trabajadores con unos suelos que no se pueden comparar con los jugadores de fútbol. Queremos que no se llegue a los ERTES para proteger a los trabajadores. No tiene sentido hacer un ERTE cuando todas las partes estamos dispuestas a llegar a un acuerdo", reclamó Moyano.

El tira y afloja entre los clubes, La Liga y AFE ha provocado un aluvión de críticas hacia los futbolistas por no encontrar soluciones en un momento tan crítico para la economía española. Muchos han demandado una rebaja salarial y Moyano ha recalcado que "en ningún momento" los jugadores se han negado a ello. Ha dicho que no viven al margen de lo que está pasando. Pero que si hay que llegar a un acuerdo, que no sea con cualquier condición. "Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo donde tenemos que hacer una rebaja, pero no con las condiciones que se nos plantea".

"Se está viendo que diversos clubes están llegando con sus jugadores a acuerdos privados. Seguramente se irá llegando a eso, porque lo que se habla entre nosotros es que somos conscientes de que también tenemos que dar y vamos a dar ese paso adelante. Lo que pase que igual no en las condiciones que se nos plantea", reafirmó.

Por último, Moyano se ha mostrado "preocupado" ante la posibilidad de que vuelva la competición con ciertos protocolos de seguridad. El defensa del Real Valladolid ha asegurado que "hay gente dentro de la plantilla que tiene miedo a poder contagiarse" y no entiende, en caso de que el fútbol se reanude, que "no se permitan una serie de aglomeraciones, pero sí los partidos de fútbol". "Si nosotros no tenemos la seguridad al 100%, no vamos a poder desempeñar nuestro trabajo de las mejores condiciones", señaló.