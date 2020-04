Ha propuesto el sindicato de estudiantes un aprobado general, que lo que toca es dar el curso no ya por concluido, que por supuesto, sino por superado. Se les ha echado encima mucha gente, empezando por los estudiantes mismos. Porque que la vida se haya frenado no significa que se haya borrado. La cuarentena no sirve, por ejemplo, para perdonar un suspenso. O una infidelidad. Mucha gente se ha tomado la cuarentena como si fuese Nochevieja y la ha llenado de buenos propósitos para volver a empezar, pero lo que otra mucha gente quiere, más que volver a nacer, es retomar lo que tenía. Volver al punto en el que estábamos. Lo explica bien la política.

Tras muchos días de crisis, hasta con las cuestiones ideológicas orilladas a veces -tiene que pasar una pandemia para que esas cosas pasen-, Pablo Casado propuso darle a los balcones el sentido que habían tenido en este país en la última década antes de que salieran a ellos los vecinos a aplaudir. Propone que regrese la bandera. De banderas cubrió Vox los ataúdes que puso sobre la gran vía en un fotomontaje: usó sin permiso una imagen de esta calle madrileña y la utilizó para su mensaje político contra el gobierno.

Banderas y balcones. El Ejecutivo habla de 'Pactos de la Moncloa', pero Casado lo ve un señuelo. Señales de crispación política en un momento en que la sociedad, inquieta por la crisis sanitaria y la económica, espera alguna seguridad. Esta semana se verá en el Congreso si la política es el primer ámbito que no espera a salir de la cuarentena para volver al punto en el que estaba.