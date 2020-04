Varsavsky, sobre el confinamiento por el coronavirus: "Hemos encerrado a los niños de una manera absurda"

La crisis del coronavirus ha puesto en marcha varias iniciativas tecnológicas, la primera fue una aplicación de autodiagnóstico que empezó funcionando en Madrid, había otra similar en Cataluña y ahora se extiende por toda España. Uno de los promotores de esa aplicación, llamada Coronamadrid, es el empresario tecnológico Martín Varsavsky, fundador de empresas como Jazztel y Ya.com, profesor en la Universidad de Nueva York y miembro del consejo de ESADE. Varsavsky critica haber encerrado a los niños en casa para frenar la pandemia y en cambio dejar que los mayores de 65 sigan saliendo a pasear el perro, a comprar, a por tabaco. Propone crear con una app una especie de "semáforo sanitario" que clasifique a la gente en verde (libre de riesgo), amarillo (quienes aún no la han pasado) y rojo (personas de riesgo o con síntomas).

Estamos llegando al millón de personas que se han hecho diagnósticos a través de estas apps y hemos logrado en cierta manera descongestionar las líneas telefónicas. Lo que vemos a través de las apps es que hay muchísimos más contagios de los que dicen las listas oficiales, en lugar de las 140.000 es probable que tengamos 5 millones de contagiados en España. Eso asusta a la gente, pero por otro lado, una cosa es tener 13.000 muertos en 5-7 millones de casos y otra en 140.000. Al final es mucho menos letal de lo que parece ser si se compara con casos diagnosticados. El diagnóstico digital funciona bastante bien; la gente no da su DNI y su teléfono, dice donde vive... para después mentir diciendo que tiene tos seca, fiebre, dolor de pecho y dificultad para respirar.

El 95% de las victimas mortales en España tiene más de 65 años; hasta ahora lo que hemos es que los mayores sigan saliendo a pasear el perro, a comprar, a por tabaco... y no estamos ayudándoles en su casa. Hemos encerrado a los niños de una manera absurda... los menores de 40 años casi no son afectados... son como 30 de los más de 13.000. Nos hemos enfocado en la juventud cuando había que enfocarse en los mayores. Hay gente que dice que las apps no pueden ser usadas por gente mayor... mis padres tienen más de 80 y usan mucho el móvil, hay que diseñar apps de manera más sencilla para gente mayor.

Lo que habría que hacer es empezar con los testeos masivos; tener una especie de semáforo con rojos, amarillos y verdes. Verdes para menores de 40 años salvo los enfermos en ese momento; amarillos para personas entre 40 y 65 años que no han sido inmunizadas y que no dan positivo en las pruebas de anticuerpos que se van a hacer; por último, los rojos, personas que no ha sido inmunizadas y tienen más de 65 años; estos son el 95% de las victimas mortales hasta ahora. Para salir de la cuarentena habría que tener algo así, y no es una invasión de la privacidad. Soltar a todo el mundo es irresponsable pero encerrar a todo el mundo es irresponsable. Debemos encontrar un punto medio. Con las cifras que tenemos ahora encerrar a los de menos de 40 años no tiene ningún sentido, pero hay que separarlos de los mayores. Para esto sirven las apps. En Asia lo han hecho increblemente bien, no sé por qué no lo podemos hacer aquí.

Estamos programados para pensar que los que nos traen las enfermedades son los niños y les hemos encerrado sin sentido. Hace 23 días que un niño no puede tener un rayo de sol. Esto no se hace en ningún país de Europa. Al mismo tiempo hemos sido demasiado permisivos con los mayores. Lo que ahora nos ayudaría es una app para aislar a las víctimas.

¿Suecia es un ejemplo? Es el único país de Europa que no ha confinado a la población, sino que ha tomado medidas muy suaves, centrándose en las personas mayores.

Miro el caso sueco todos los días, lo están haciendo bien en el sentido de que este virus nos va a tocar a todos. La cuarentena es una especie de quimioterapia después de que nos hemos socializado mucho. Ya no propongo el modelo sueco para España porque ahora sería peligroso, pero sí digo que podríamos ir aprendiendo. Y también de Alemania, donde se han hecho test de manera masiva (cinco veces más que España). Ojala tuvieramos a Angela Merkel dirigiendo España en este momento, una mujer científica. El ministro de Sanidad en España no ha trabajado en Sanidad nunca, es increíble la poca preparación que tiene el equipo que nos dirige ahora.

Información acerca del coronavirus: