Japón decreta el estado de alerta y China levanta el cerco a Wuhan

El azar ha hecho que coincidan en el tiempo el decreto del estado de alerta en Japón, una medida sin precedentes desde 1947 y el esperado fin del cierre a la provincia china de Wuhan, origen de la crisis del Covid19, y que permanecía aislada desde el pasado 23 de enero para impedir la propagación del virus. Dos países con dos enfoques distintos en su lucha contra la pandemia a los que nos hemos acercado esta tarde en La Ventana.

Tras unos meses muy duros, la esperanza empieza a abrirse camino en China donde hoy ha sido el primer día sin un solo fallecido desde el estallido de la crisis. La noticia llega apenas unas horas antes de que se ponga fin al bloqueo de Wuhan después de dos meses y medio. ‘El estado de ánimo es cada vez más optimista pero con muchísima cautela. Ahora ya por el centro se ve a muchos jóvenes que empiezan a animarse a salir y a quedar con los amigos a tomar unos pinchitos de cordero o de repollo frito, que aquí son muy típicos’, ha contado en La Ventana, la corresponsal del diario El País, Macarena Liy, desplazada al foco inicial de la pandemia.

‘Las autoridades nos han citado a los periodistas a las 05.30h de la madrugada para hacernos un tour por los distintos puntos en los que se evidenciará el fin del bloqueo. Está previsto que se retiren las barreras en los puntos de bloqueo de las autopistas y los coches podrán circular libremente. Se reabrirá también el aeropuerto y las estaciones de trenes permitirán por primera vez pasajeros para salir de Wuhan’. Con todo, ha explicado Vidal Liy ‘no podrá salir todo el mundo. Para hacerlo los ciudadanos tendrán que acreditar que están totalmente sanos y que no son portadores’.

La región celebrará la jornada con una ceremonia especial aunque no se recuperará la normalidad de un día para otro. ‘Los mercados de animales vivos, por ejemplo, se enfrentan a un futuro muy incierto. Hemos visitado el mercado en el que empezó todo y está totalmente cerrado, con numerosos equipos desinfectando y tomando muestras entre extraordinarias medidas de de seguridad, elevadas al cubo’.

‘En Japón el Gobierno pide pero no obliga al cierre’

Mientras Wuhan se prepara para poner fin al estricto bloqueo, Japón acaba de decretar el estado de alerta sanitaria. Una situación que Guillermo García está viviendo con su familia en Kobe, ciudad en la que lleva viviendo desde 2009. A las tres de la tarde hora española, diez de la noche en Kobe, Guillermo acaba de cenar y de ver las últimas noticias en televisión con su esposa japonesa. Sus dos hijos, de 3 y 4 años, ‘casi con seguridad, ya no comenzarán de nuevo el curso la próxima semana, después de las vacaciones de marzo. Estamos esperando que nos llegue la notificación oficial’.

Japón fue uno de los primeros países en comunicar contagios fuera de China pero hasta el momento ha mantenido un número relativamente bajo de contagios y de fallecidos. Los casos, sin embargo, se han incrementado en las últimas dos semanas hasta rondar los 5.000 contagios y el centenar de fallecidos, lo que ha llevado al Gobierno a decretar la alerta, una medida inédita desde 1947.

‘Sin embargo, aquí el estado de alerta no tiene nada que ver con el de España, porque legalmente el gobierno japonés no puede obligar a nadie a cerrar, no hay multas, ni policía. Lo que hacen es pedir o recomendar a la población medidas estrictas de protección, algo que tradicionalmente es bien aceptado por la población japonesa, por razones culturales’, ha relatado Guillermo.

‘Aquí el menor contacto físico en los saludos, por ejemplo, facilita el control’, en un país donde recuerda este consultor informático ‘las mascarillas forman parte del paisaje, y se adquieren no en las farmacias sino en las droguerías, son un artículo básico de higiene’.

El decreto de alerta permitirá al Gobierno requisar medicamentos y material sanitario o expropiaciones de terreno si fuera necesario para la construcción de hospitales para atender enfermos pero ‘no supone el cierre de otras actividades’, ha contado Guillermo a la espera de recibir más noticias.

‘Es cierto que aquí la gente se lo toma con más cuidado y disciplina que en España, pero me preocupa que la gente joven no cumpla con todas las recomendaciones’. ‘Con todo, me inquietan mucho más las noticias que nos llegan desde España que lo que pueda ocurrir aquí’.