Buenismo Diario (XIV): Recuerdos de la infancia, videojuegos y el párroco de Nani

Comienza el último Buenismo Diario de la semana (sí, vale que es miércoles y no jueves, pero es que aunque no lo parezca mañana es fiesta y no queremos esclavizar más a Pablo, nuestro realizador). Quique Peinado, helado en mano, Manuel Burque, Henar Álvarez y Javi Valera no descansan ni la víspera del jueves santo.

De cara al confinamiento, Nani fue previsora y se ha comprado una consola. Esto da pie a que todos cuenten sus historias de infancia de cuando eran unos viciados en los recreativos, aunque Burque se lleva la palma y rememora su etapa de voyeur en "las maquinitas" de su barrio. Un pelirrojo con vegetaciones que te miraba mientras jugabas, el próximo argumento de una peli de Keanu Reeves.

El Buenismo Diario de hoy está dedicado a la infancia de sus presentadores: hablan de su pasado como niños frikis, traumas, broncas con sus padres y pérdidas de los mejores videojuegos de su infancia. Para los nostálgicos, recomendaciones de los mejores pasatiempos de la época.

Lo importante viene ahora: Nani cuenta, por fin, qué fue lo que le pasó ayer y por qué tuvo que abandonar el Buenismo Diario en medio de la conexión. Para todo los detalles, ved el programa, solo decir que el párroco de su barrio la ha localizado y le ha pedido explicaciones por su polémico y viral tuit.

Además, hoy contamos con una invitada muy especial en el programa: Carolina Iglesias, también conocida como Percebesygrelos, que viene a presentarnos la serie que protagoniza con Victoria Martín, Válidas. Nos cuenta los entresijos de la serie, los mejores momentos y el próximo cameo con Dulceida.

La semana que viene más y mejor Buenismo Diario, pero para pasar esta Semana Santa con menos mono buenista, recordad que tenéis un nuevo programa semanal el sábado a partir de las 12.00h en nuestro canal de Youtube.