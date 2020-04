Quique Sánchez Flores ha pasado por El Larguero, con Manu Carreño la noche de este martes. Ha buscado el lado bueno de las cosas y admitido que le "genera una gran satisfacción poder estar cerca" de sus hijos "para ayudarlos" y que intenta que "recuerden este tiempo como un tiempo de unidad".

Sánchez Flores ha hablado sobre el futuro más inmediato del fútbol: "Me parece que este es el escenario ideal para que se pongan de acuerdo. Todos sabemos que el fútbol mundial es importante, como ocio y alegría para la población, pero fundamentalmente lo que necesita el mundo es que lo que se haga sea bajo un clima de seguridad. No tiene que haber prisa por hacerlo. Los jugadores y los deportistas en general son gente solidaria y preparada y que entienden todos los escenarios. Los jugadores lo que quieren es volver cuanto antes y hacerlo en las condiciones necesarias. Son chicos que durante el año se le meten doscientas vías de sangre para saber cómo están los leucocitos, las reservas de energía... Y no se quejan de nada".

"Criticar a los futbolistas en este aspecto me duele mucho porque es desconocer. No podemos entrar a hacer demagogia con los sueldos. No son gente que se le ha subido la suerte a la cabeza, son gente exitosa y como tal son gente muy predispuesta, lo han estado siempre", ha añadido en su defensa a los futbolistas.

"Por encima de todo querrán la seguridad de que se están haciendo las cosas bien. Serán los primeros en ofrecerse a devolver la alegría a la afición, esto está hecho para los aficionados. Pero entiendo que quieran su seguridad. Sería muy injusto que las competiciones no se acabaran por los equipos que tienen que ascender y descender. No estaría bien. Me gustaría que no hubiera prisa por terminar pero que se acabara", ha completado.

Por último, ha opinado: "El sentido del fútbol son los aficionados, hay que pensar en el mejor escensario para los aficionados. El mejor es volver al fútbol con los aficionados, pero ¿el segundo mejor sería que no puedan ver fútbol o que le llegasen las imágenes a sus casas? Yo creo que esta segunda".