"Eso me pareció raro": La gran diferencia entre Real Madrid y Barcelona en la gestión del Covid-19 para Romero

El Sanedrín de El Larguero de este martes ha tenido varios frentes abiertos. El primer de ellos, la diferencia en la gestión del coronavirus y sus consecuencias del Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Para Antonio Romero que "en el momento en el que estamos un futbolista del Real Madrid pierda entre el 12% y el 20% me parece hasta poco. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de que el Real Madrid ha tenido una mayor paciencia en el tempo de tomar una decisión, porque tiene un colchón económico. Lo tiene que hacer porque ingresa cero. Lo que parece raro es que se pare el fútbol un martes y anunciar un ERTE el miércoles que es prácticamente lo que hicieron el Barcelona y el Atlético de Madrid".

Miguel Martín Talavera, por su parte, opina que el Real Madrid no debería esconder la rebaja salarial: "Muchas empresas de este país estaban saneadas económicamente, pero es normal que por una cosa de estas. No rebaja la grandeza del Real Madrid rebajar el sueldo de sus futbolistas...".

Mientras que para Javi Herráez "nada tienen que ver en lo deportivo, pero tampoco en lo económico el Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid es un club saneado".

La vuelta del fútbol

Sobre esta cuestión, Jesús Gallego ha opinado: "Creo que lo más acertado lo ha dicho el presidente de la UEFA que ha dicho ‘soy optimista, pero no me puedo comprometer a decir ninguna fecha’. Creo que hay un afán de propaganda total. Hay gente a la que le van a quitar un porcentaje y no lo van a recuperar y los jugadores solo admiten una rebaja salarial del 10% y si se vuelve a jugar recuperan el contrato. Aganzo y los futbolistas tienen que caer ya en este planeta".

"No entiendo por qué Tebas sigue dando fechas", ha secundado Julio Pulido. A su vez, ha añadido: "La obsesión que tienen algunos dirigentes porque esto termine a toda costa no la entiendo".

Por último, Jordi Martí ha opinado: "La posición de la AFE me parece loable porque temen por la seguridad. Están poniendo el acento en la seguridad".