¿Hambre de verdad o hambre emocional? Comer bien durante el confinamiento es posible

Seguro que estos días muchos han pensado: "Yo había empezado el año con el propósito de comer mejor y hacer más ejercicio. Y lo estaba consiguiendo hasta que el confinamiento me ha devuelto a las malas costumbres". La nutricionista y dietista Beatriz Robles nos ha contado en Hora 25 que, para evitar caer en la tentación, lo mejor es no comprar los alimentos que sabemos que no nos convienen: ultraprocesados, bollería o alcohol en exceso. "Y si algún día comemos peor de lo habitual, lo que no debemos hacer es castigarnos y macharnos psicológicamente: el confinamiento pasará y aunque ahora no cumplamos todo a rajatabla no debemos ser demasiado severos con nosotros mismos".

Situaciones de estrés como la que estamos pasando ahora mismo provoca dos tipos de reacciones: hay gente a la que se le cierra el estómago y gente que soluciona la ansiedad comiendo. Robles ha explicado que hay que saber diferenciar cuándo tenemos hambre de verdad o hambre emocional. "La emocional es fácil de distinguir: aparece de repente, solo nos da por comer unos alimentos concretos (como chocolate) y podemos seguir comiendo aunque estemos saciados. Cuando el hambre es fisiológica comemos cualquier cosa, podemos esperar a comerla y si estamos llenos paramos".