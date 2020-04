Pionera en las redes

Ruego hoy mucha atención al testimonio que os traigo. Mercedes Fernández, buenos días.

Buenos días.

Usted en otro día tuiteó una opinión sobre la gestión del coronavirus por parte del gobierno.

Exacto.

Y otro tuitero le dijo que usted estaba equivocada y se lo argumentó.

Exacto.

¿Y qué pasó después?

Pues que leí su argumento en contra del mío, vi que tenía razón y se lo dije. Le dije "Tienes razón, que no lo había pensando así como tú me lo has hecho ver"

¿Qué siente, Mercedes, al ser la primera mujer en la historia de twitter en hacer algo así?

Bueno, pues siento que estoy abriendo un camino nuevo, estoy generando un punto de inflexión. Reconocer un argumento en contra del mio no ha sido fácil.

¿Qué le dicen en casa, Mercedes?

Pues de todo. Que si soy gilopollas, pero yo estoy orgullosa.

Gracias, Mercedes, por su valentía.

Gracias a ustedes.

Y a vosotros, oyentes, un beso.