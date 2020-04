Rodríguez Uribes sobre la vuelta del deporte: "Habrá una transición que puede pasar por la puerta cerrada"

El ministro de Cultura y Deporte José Manuel Rodríguez Uribes ha sido entrevistado en la noche de este miércoles por Manu Carreño en El Larguero, donde ha asegurado "con toda sinceridad" que no sabe ni él "ni el ministro de Sanidad" cuándo se podrá reanudar el deporte y de qué manera.

"El ministro (en referencia a sí mismo) no lo sabe, lo digo con toda la sinceridad, no lo sabe tampoco el ministro de Sanidad. Estamos en unos días, semanas decisivas para poder encauzar bien lo que llaman los expertos la desescalada de la situación. Cuando se produzca, estaremos en concidicones de volver a una cierta normalidad de manera progresiva. No hay ningún elemento en estos momentos para asegurar nada", ha comenzado.

Unas declaraciones que desdicen a Javier Tebas, quien aseguró hace unos días que estaban considerando "que LaLiga vuelva el 29 de mayo o el 6 de junio". Sobre esto, el ministro ha añadido: "Supongo que es lo que desea, y está bien que piensen en fechas, está bien que si eso fuera probable el trabajdo previo esté hecho, pero no hay ninguna certeza para poder afirmar eso en estos momentos. No hay ninguna razón para poner fechas concretas en este momento".

La vuelta al deporte, sin público

Respecto a la eventual vuelta del deporte, ha esgrimado: "Si se dan las circunstancias sanitarias, si avanzamos en este combate con éxito, seguramente va a ser todo progresivo. Sabemos que el paso de la situación actual a la normalidad no va a ser de la noche a la mañana. Seguramente habrá una transición, que puede ser que pase por partidos a puerta cerrada".

Ha manifestado, así mismo, su intención de mediar entre Tebas y Rubiales, con el deseo de que "en estos momentos de crisis todos intentemos arrimar el hombro" y ha reconocido el buen trabajo de los clubes con "los esfuerzos de rebaja de salarios y los ERTEs como herramienta que evite despidos", a pesar de que "no todo el mundo tenía un colchón para resistir ante una crisis de esta naturaleza".

Rodríguez Uribes además ha dicho estar muy de acuerdo con la "decisión de sentido común" de posponer los Juegos Olímpicos hasta 2021 "y buscar una solución para que los deportistas puedan entrenar lo antes posible y estén en condiciones de competir bien".

Sobre las críticas recibidas por el sector de la cultura en relación a la rueda de prensa que ofreció el pasado martes, ha declarado: "No debí estar muy claro en mis explicaciones. Pareció que se entendió que con las ayudas que hemos tomado desde el Gobierno, definidas a conciencia como generales, que también pretenden incluir a la cultura, no debió entenderse que además de eso queremos estar muy atentos en las próximas semanas para poder implementar también cuando sea posible las medidas específicas que sean necesarias".