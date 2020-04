El gran Darko Peric, que interpreta a Helsinki en la exitosa serie española La Casa de Papel ha pasado por El Larguero. Nos ha contado su gran pasión por el baloncesto y cómo vive el fenomenal estreno de la cuarta temporada de la serie.

"Antes cuando te ibas fuera de España y te decían 'Barça, Madrid', ahora primero te dicen Casa de Papel y luego Barça y Madrid. Recibo mensajes todos los días de Filipinas y de India a saco (...) La Casa de Papel es un exitazo, con la NBA me quedo flipando, me escriben jugadores de la NBA como Doncic, Antetokoumpo…", ha apuntado el serbio.

Peric ha querido mandar un mensaje de ánimo y fuerza a todos los ciudadanos en esta crisis del coronavirus: "En Serbia, esta pobre gente, hablo de gente, no de países, los últimos 30 años solo pasan desgracias allí, pues esta no es tan grave y tan grande como la que han pasado. Guerras, bombardeos... Siempre digo a la gente aquí, 'puede ser peor'. Pero es terrible, veo colas en los supermercados que no he visto en Serbia durante la guerra. Pero vamos, tienes todas las facilidades en casa, si tienes agua corriente, luz y wifi estás más que conectado. En Serbia están bastante más estrictos. Quiero mandar a la gente que nos escucha un abrazo de oso y fuerza y ánimo que vamos a salir de esta juntos y unidos".

El actor ha explicado su gran amor por el baloncesto: "Profesional no, nunca, pero sí que he jugado mucho. Me impresionó en Barcelona cuando llegué que hay canchas en todos lados. Es una de mis grandes pasiones. Todos mis amigos eran de Partizan, pero mi padre de Estrella Roja, era rebelde. Y yo también soy rebelde, así que de Estrella Roja".

Por último, le hemos juntado con nuestro compañero, Miguel Martín Talavera, que guarda un asombroso parecido con el actor, lo que Peric ha recibido encantado: "¡Qué bien me viene! Voy a hablar con producción para irme a ver algún partido y que haga él de mi doble (risas)".