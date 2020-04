La insólita vida del meteorólogo en la Semana Santa confinada

Cualquier otro año por estas fechas serían protagonistas indiscutibles. Toda España pendiente de sus predicciones para coger el coche y saber qué echar en la maleta, los hosteleros haciendo previsiones de ocupación y los cofrades informados al minuto para anticipar si los pasos podrán procesionar sin riesgo de lluvia.

‘La Semana Santa es por excelencia el periodo más estresante, creo yo, en la vida del meteorólogo. Es un éxodo vacacional concentrado en muy pocos días, con millones de personas desplazándose y muchas perspectivas económicas. Yo el año pasado tenía cola en la redacción de Radio Barcelona de compañeros que se me iban acercando a preguntar qué tiempo tendrían para esquiar en tal o cual estación o si se podrían bañar en tal o cual playa’, ha contado en La Ventana el meteorólogo de la SER, Jordi Carbó.

‘Ahora, sin embargo, aunque seguimos trabajando la situación es muy extraña’. La profesionalidad de ‘los hombres y las mujeres del tiempo’ es la misma pero la presión exterior, con el país confinado en casa por el estado de alarma, nada tiene que ver con cualquier otra Semana Santa. ‘Nosotros en TVE nos vamos turnando para ir a Torrespaña y esta semana me toca teletrabajar en casa, estoy haciendo mapas, estar sin esa tensión resulta extraño’, coincide Silvia Laplana, del equipo de Meteorología de Televisión Española.

Los dos admiten con humor la ‘cruz’ que arrastran en la profesión con unos pronósticos que son eso, pronósticos, pero que la gente se suele tomar como certezas absolutas. ‘Tú intentas hacerlo lo mejor posible y luego, después del puente de turno, siempre te llegan los amigos recordándote si has acertado o no, no suele haber compasión’, cuenta Jordi. ‘Y en cambio casi nadie te lo dice cuando sí has acertado!’, remata Silvia. ‘Normalmente y más en periodos vacacionales vamos con pies de plomo, intentamos ser muy cuidadosos para no frustrar expectativas’.

Un panorama, sin embargo, que ha cambiado radicalmente con un país confinado en casa y mirando por la ventana. La AEMET, por ejemplo, ha renunciado este año a publicar su tradicional servicio de pronóstico detallado en Semana Santa. Está concebido sobre todo para el turismo, el ocio y la cultura y sus responsables han entendido que no tenía sentido hacerlo con ese grado de detalle en estos momentos.

‘Eso no significa que estemos parados, al contrario. A mi me llena de orgullo que el Gobierno haya establecido que somos un servicio esencial’, recuerda Jordi Carbó. ‘De hecho por ejemplo estos días nuestras predicciones son de mucha utilidad para los transportistas y los servicios esenciales que sí están atendiendo a la población y que necesitan desplazarse por carretera’. ‘Claro, muchos de nosotros podemos estar en casa, pero el señor que te trae la fruta al supermercado está desplazándose a diario llueva o nieve’, añade Silvia Laplana. Y eso sin olvidar la importancia de la meteorología para las actividades agrícolas y ganaderas, la situación del campo y los cultivos.

Y es que en España nos gusta hablar del tiempo. Pero no sólo como tema de conversación o chascarrillo. ‘La meteorología interesa, provoca curiosidad, a la gente le gusta saber el por qué de las cosas’, yo lo noto cuando me abordan por la calle’.

Eso explica la fidelidad extrema de los españoles a los partes meteorológicos en televisión y radio. ‘Hace un par de años me preocupé un poco por el impacto de las aplicaciones móviles, eso de tener el pronóstico en el bolsillo, pero creo que luego el tiempo ha puesto las cosas en su sitio. Y hay un componente psicológico de cómo explicas si va a llover o no que la tecnología no puede sustituir’, asegura Jordi.

Los dos seguirán trabajando cada día para informar lo mejor posible a sus espectadores y oyentes aunque la mayor parte sólo perciban el tiempo a través del cristal de sus ventanas.

De momento y por si acaso, sepan que para hacer el cambio de armario y pasar a la ropa de verano, ‘aún es un poquito pronto. Yo me esperaría un poco, que aún estamos en abril’, ha pronosticado Silvia Laplana. ‘Ya sabéis que para esto nada mejor que la sabiduría popular, y hasta el 40 de mayo no te quites el sayo’, concluye Jordi Carbó.