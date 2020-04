Iñaki Williams: "No me planteo volver a jugar cuándo sigue habiendo fallecidos"

Iñaki Williams, jugador del Athletic de Bilbao, ha pasado por El Larguero para comentar la peculiar situación que está viviendo el fútbol, cómo vive un futbolista de élite el confinamiento y qué futuro prevee para el deporte rey.

"Tenemos ganas de volver a la normalidad, al final es duro saber que mucha gente está muriendo por esto (...) Resulta extraño, yo vivo en el centro y está todo desolado, el paseo que tengo de ir de casa al supermecado es raro que no me pare nadie, que no haya gente", comentaba el futbolista, que tamién añadía que "es bueno saber que no hay nadie porque la gente está respetando que nos tenemos que quedar en casa".

A pesar de lo inusual de la situación, han adaptado los entrenamientos: "Cada día nos mandan todo lo que tenemos que hacer, nos trajeron una cinta de correr, una bici estática, esterillas, gomas. Estoy quemando la cinta..." Aunque apunta que no es suficiente: "Estamos acostumbrados a jugar cada tres o cuatro días, y no estamos haciendo lo mismo que en los entrenamientos. Sería absurdo ponernos a competir sin hacer una pequeña pretemporada. Podría haber muchas lesiones y muchos disgustos".

Respecto a la vuelta de la competición, Williams lo tiene muy claro: "Lo que más me preocupa es la salud de la gente, el jugar o no no va a depender de lo que nosotros queramos. Lo primordial y esencial es que no haya riesgos para nadie. No me planteo el volver a jugar cuándo sigue habiendo fallecidos".

Y aunque el escenario de una vuelta a puerta cerrada reconoce que no es lo ideal para él, apunta que: "Hay que tener cabeza y sentido común. Somos conscientes de que el Athletic se nutre de su afición pero tenemos que pensar en la salud de todos".