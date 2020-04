Manolo Jiménez: "El virus no va a poder con nosotros y tampoco con la Semana Santa"

Un viejo conocido del fútbol español, Manolo JIménez, exentrenador de la UD Las Palmas y el Sevilla, se encuentra en Abu Dabi dirigiendo al combinado Al Wahda y viviendo una situación atípica por partida doble. Por un lado, el confinamiento que ha decretado el país árabe debido a la crisis del coronavirus. Y por otro, la experiencia de vivir la Semana Santa fuera de España de forma telemática. Jiménez, un declarado confeso de la festividad cristiana, ha comentado en El Larguero cómo está viviendo estos días y cuál es su plan.

"Estoy viendo todo el recorrido del año pasado. Cada vuelta, cada levantada. El problema es que a mí este virus no me ha dejado volar a España. Estoy solo, estoy triste por esto. Es muy grande cómo se está comportando el pueblo español. El virus no va a poder con nosotros y tampoco con la Semana Santa", manifestó Jiménez.

El actual técnico del Al Wahda ha querido reflejar su pasión por la Semana Santa recordando una anécdota. Siendo juvenil, Manolo Jiménez se encontraba en el Sevilla y le tocaba jugar un derbi contra el Betis después del Viernes Santo. Ha contado que eso no le frenó. Y que salió de madrugada para celebrar. "El entrenador se enteró y me dijo: como no ganemos hoy, no te pones la camiseta del Sevilla nunca más. Luego resulta que jugué más de 500 partidos con el primer equipo", bromeó.

Jiménez ha recalcado que las cofradías se están dedicando estas semanas a producir material sanitario que ayude al personal médico y de enfermería a combatir el coronavirus. Mascarillas, batas y guantes. Ha declarado estar "súper emocionado" y ha dicho que "si somos cristianos, tenemos que ser solidarios los 365 días del año".

Por último, el entrenador español ha explicado qué está haciendo el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para luchar contra la pandemia. "Aquí se están haciendo unos controles impresionantes. En Abu Dabi todavía podemos salir siempre con mascarilla y guante, solo abren los establecimientos de primera necesidad. Puedes entrar previo a un control de temperatura. A las siete y media de la tarde dan la alarma y no puedes salir. Y se desinfectan cada día todas las calles de la ciudad hasta las siete de la mañana", apuntó Jiménez.