Enric Fernández: "El Gobierno debería gastar un importe similar a la caída del PIB de este año"

Este acuerdo de mínimos en el Eurogrupo, con esta situación, nos deja en disposición de financiarnos solos. ¿Tenemos capacidad de financiarnos solos? ¿España tiene capacidad de salir sola adelante?

R. España tiene la capacidad de salir sola adelante, debe salir adelante, y la buena noticia también es que no está del todo sola. Es cierto que habríamos deseado un acuerdo más ambicioso en términos de coronabonos, en términos de mutualización del gasto, de compartir este esfuerzo fiscal que va a ser un esfuerzo enorme, muy grande, pero tenemos un apoyo muy importante que es el Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo ya, desde hace unos días, declaró con su programa de compras de emergencia, en el contexto de coronavirus, su disposición a comprar una cantidad de deuda de los países miembros enorme y eso nos da un colchón de seguridad, y da seguridad también a los inversores, de que el acceso a la financiación va a estar estar ahí yo creo.

Lo que plantea el Gobierno es una inversión en avales de 100.000 millones que dice que pueden movilizar otros 100.000. En cualquier caso las cuantías no son de gran gasto público, por lo menos no todavía, ¿va a ser necesario ese gran gasto público?

Va a ser necesario más gasto, yo creo, que el que se ha anunciado hasta la fecha. En una cuenta que podemos hacer muy rápido: al final yo creo que el Gobierno, las administraciones públicas, deberían gastar algo que se acerque a lo que caiga el PIB este año. Al final, yo creo que lo que importa de la manera de gestionar este choque, es intentar mitigar en la medida de lo posible las pérdidas de ingresos y el impacto sobre los balances de la situación patrimonial de familias y empresas que vamos a sufrir con este gran apagón. Hay una incertidumbre muy grande sobre esa posible caída del PIB este año, pero pongamos, por ejemplo, que fuera una caída del PIB del 5%, pues el Gobierno debería intentar compensar esa caída del PIB mediante en una expansión fiscal equivalente.

¿Un aumento de gasto de 50.000 millones de euros, entonces?

Correcto. Y, en buena parte, es aumento de gasto con los programas que han puesto en marcha que ya se va a producir: el programa de desempleo temporal es un programa que va a costar una cantidad considerable de fondos, pero todavía, yo creo, que faltan anuncios y medidas que supongan transferencias directas adicionales, tanto a las familias, a los trabajadores, como a empresas, para mitigar el impacto de este choque sobre sus balances. Si salimos de estos meses más duros excesivamente endeudados, o con una situación patrimonial muy debilitada, esa situación va a lastrar la capacidad de recuperación y a lo que debemos aspirar es a intentar recuperar los niveles de PIB que hemos dejado atrás en el cuarto trimestre de 2019 cuanto antes, si no puede ser a finales de este año que sea a finales del año próximo.

Le pido un dato más: cifras de desempleo, ¿dónde nos podemos ir?

Es muy complicado, pero, por ejemplo, estamos viendo estas estas semanas, en solamente tres semanas, en Estados Unidos, ha habido peticiones de desempleo por más del 10% de la población activa. España no va a tener una situación distinta que la de los países de nuestro entorno, y vamos a ver tasas de desempleo que son horrorosas, pueden superar 20%, pueden llegar al 25% en algún momento dado.

¿Cinco o seis millones de parados?

Aquí también depende cómo uno cuenta los parados que están sujetos a un ERTE, que en rigor no cuentan como que pasan a engrosar la cuenta de desempleados, pero, aquí, la cuestión es que esto puede ser un repunte muy temporal que rápidamente podemos compensar, tanto en términos de actividad como en términos de empleo. No vamos a recuperar todo lo perdido y, seguramente, algunos de los ERTE, que idealmente querríamos que se terminaran todos cuando se levante el estado de alarma, que todo el mundo pudiera volver a su trabajo, seguramente eso no va a ser posible, que va a haber ERTES que se van a tener que alargar, pero que en los próximos meses, de forma gradual, deberíamos ser capaces de remontar la situación y las caídas del PIB que se van a producir, que se están produciendo en estos momentos, en un escenario de confinamiento, deberían verse muy aminoradas entre el tercer y el cuarto trimestre de este año, sobre todo hacia el cuarto, porque en el tercero el sector turístico todavía creemos que va a sufrir mucho la situación.