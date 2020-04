Jordi Évole: "Mi tía era una máquina cantando San Antón"

Jordi Évole hoy en La Vanguardia ha escrito su columna dedicada “A la tía Celia”, esa tía que juntaba a toda familia se ha ido sola. Como tantos muchos otros. Exageradamente demasiados. Es la cara más cruel de esta pandemia. Que estas líneas también sirvan de recuerdo para todos ellos.

Évole reconocía que “el articulo lo he escrito por mí, ha sido un poco egoísta, porque creo que no he podido despedirme como quería despedirme”

“Hoy la reacción en las redes sociales ha sido maravillosa, hoy ha sido una reunión familiar, nos hemos llamado todos. Hoy ha sido un día de mucha ilusión.”

“últimamente a mi tía se le olvidaba enseguida lo que le decía, pero las muestras de cariño que le hemos dicho todos se las ha llevado; ella sabía que era un símbolo, cuando le dio el ictus todos los notábamos mucho. Era el recuerdo permanente, el alma de la fiesta…”

También nos ha desvelado como terminaba la anécdota de la pensión. “de camino de Cataluña a Extremadura buscaban una pensión porque ya había anochecido, y no tienen hotel… Cuando vieron a lo lejos un cartel que creían que ponía PENSIÓN… pero a medida que se acercaban vieron que ponía PIENSO”

En la última parte de su columna hablaba de que se reunirían todos para despedirla como se merece. Comiendo, bebiendo, riendo y cantándole la canción garrovillana de San Antón, de la que todavía no se había olvidado; de la que Évole no contaba que es una canción eterna que se canta en una celebración del pueblo de la familia de su padre… “y mi tía era una maquina cantando San Anton.” Esta columna mañana saldrá en papel con una ilustración de Martin Tognola

También ha reflexionado sobre lo primero que decimos del coronavirus; “Los primeros comentarios nos retrataron mucho: ¡no si el coronavirus solo afecta a la gente mayor!¿Como hemos podido caer en esa desvergüenza, como podemos ningunear a la gente que nos han hecho…?”