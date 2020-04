La ciudad de León se despierta sobria por primera vez en un Viernes Santo

Estos días son muchas la personas a las que el encierro por el coronavirus se les está haciendo todavía un poco más cuesta arriba. Creyentes, devotos y cofrades que se han quedado sin su semana santa. Pero resulta que, en León, además de la semana santa tradicional hay una celebración muy peculiar que no forma parte de las actividades oficiales de estos días. Y que, por primera vez desde el franquismo, este año -como es lógico- no se ha podido celebrar. Es el entierro de Genarín.

Genaro Blanco fue un borracho de León al que desde 1930, cada jueves santo, miles de personas salen a homenajear a la calle en un entierro muy particular. Su leyenda comienza en el año 1929. El primer camión de la basura de la ciudad de León es el segundo protagonista de esta historia; ya que Genarín murió atropellado por él en esa noche de jueves santo.

Santo laico con apóstoles

En 1930 se celebra el primer entierro de Genarín, año tras año sus apóstoles -que los tiene- recuerdan sus andanzas por las tabernas y prostíbulos de la ciudad. Y hasta este 2020 esto ha seguido siendo así. Muchos leoneses -y muchísima gente de fuera llega a León y se une bajo un mismo lema:

Y siguiendo sus costumbres

que nunca fueron un lujo,

bebamos en su memoria

una copina de orujo.

Y es que Genarín es mucho más que un borracho. Es lo que genera, es la música en su nombre e incluso la poesía. Y es que una parte muy importante de la celebración de este entierro laico es el "certamen genariano de versos burlescos".

Sin Genarín por primera vez

Pero este año, este 2020, por primera vez en mucho tiempo, la ciudad de León se ha despertado completamente sobria en un viernes santo. Nos lo cuenta Héctor Arráiz que es tesorero y seise de intendencia de la "Cofradía de Nuestro Padre Genarín". Decimos que por primera vez en mucho tiempo no se celebra oficialmente la procesión de Genarín; aunque realmente es la primera vez en la historia que no se celebra de ninguna manera, y es que, aunque esta procesión estuvo prohibida durante la dictadura, se siguió celebrando de forma clandestina.

Este año, los cofrades de Genarín han sustituido la celebración en la calle por una procesión virtual:

La procesión, este entierro de Genarín en el que el alcohol es el gran protagonista, es una recreación de lo que fue el último paseo por las calles y tabernas de la ciudad de Genaro Blanco. Si en la semana santa tradicional salen las imágenes de los pasos que representan la pasión de Cristo

En este caso las imágenes que procesionan son las de Genarín, las cabezas gigantes de sus cuatro evangelistas: Paco, Eulogio, Nicolás y Luís. También aparece una representación de la muerte y "La Moncha": Ella fue la prostituta que encontró el cadáver de Genarín y lo tapo con las páginas de un periódico. Según dice la leyenda, el 'bendito canalla' obró el milagro y tras su muerte La Moncha dejó la prostitución y se volvió a su Lugo natal.

La ilustración es una viñeta de Carlos Matera Matt titulada "La procesión va por dentro"