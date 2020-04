El virus por conocer palabras infecta a la RAE

La pandemia del coronavirus se ha extendido de tal forma que el contagio ha llegado al diccionario. La Unidad de Vigilancia de la RAE ha detectado que otro virus benéfico ha elevado la fiebre por conocer palabras durante el pasado mes de marzo. Y se ha extendido como el otro: masiva y rápidamente. Como es lógico, la mayor carga vírica la tienen las palabras relacionadas con esta pandémica crisis.

Precisamente, “pandemia” fue la palabra más buscada en el diccionario en ese tiempo. Y tras ella, otros términos de ese universo: “cuarentena”, “confinar”, “resilencia”, “epidemia”, “virus” y “morgue”, entre muchas más. Otro gran foco de consultas se ha detectado en términos médicos como “asintomático”, “intubar” o “disnea”, que, salvo quienes la padecen, quizás no sepan que significa “dificultad para respirar”. Los ciudadanos, repentinamente enfermos por conocer, hemos buscado incluso al que creemos que es el culpable de todo esto. Y no, no es Pedro Sánchez, sino el “pangolín”. Pero también hay palabras con un significado positivo, como “solidaridad”, “esperanza” y “resistir”, que dan positivo en este virus lingüístico y aparecen en la lista de las más buscadas.

La búsqueda ha producido también frustraciones, porque, a pesar de ser el protagonista de esta crisis, el “coronavirus” todavía no aparece en el diccionario de la RAE. Como tampoco lo hacen otras palabras tan repetidas estos días como “ERTE”, “videollamada”, “desescalada” o el nuevo verbo “cuarentenar”. Sí que tiene un hueco en el diccionario la palabra “intubar”, y, sin embargo, el optimista verbo “extubar”, aún no aparece.

Un efecto colateral de este virus es la mutación de palabras que ya existían para crear nuevas que todavía no sabemos si algún día se colarán en el diccionario o las olvidaremos cuando la pandemia desaparezca. Los “balconazis”, por ejemplo, son esos que ejercen de policía de balcones. Los “covidiotas”, aquellos infectados por el virus de la irresponsabilidad. O el “carallovirus”, con el que algunos, hartos de sus efectos, han bautizado a este mal.

En total, los vigilantes de la RAE han registrado 84 millones de consultas al diccionario durante el mes de marzo, con un repunte de casi el 30% respecto a febrero. Los especialistas no saben si se ha alcanzado el pico de esta epidemia, pero esperan que, aunque el otro desaparezca, este virus que nos lleva a conocer nuevas palabras nunca aplane su curva ni desescale la tendencia.