¿Puede producir el coronavirus problemas en la piel?

Un estudio sobre la afección que produce el COVID-19 en la piel se va a llevar a cabo con el asesoramiento de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), según ha emitido esta entidad en un comunicado. El objetivo es conocer y categorizar las manifestaciones cutáneas vinculadas a la infección por SARS-CoV-2 en pacientes de cualquier edad

El estudio, que cuenta con el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento, se llevará a cabo para cuantificar y categorizar las consecuencias del coronavirus en la piel después de que en distintos pacientes con esta afección hayan detectado alteraciones dermatológicas en distintas zonas.

"Estas manifestaciones son muy variadas", según el comunicado "desde erupciones tipo rash (principalmente en el tronco), erupciones urticarianas, vesículosas similares a varicela, púrpura… etc", prosigue. "En los dedos de manos y pies también se están observando lesiones, generalmente de pequeño tamaño, a veces confluentes y en ocasiones con ampollas. Estas lesiones son similares a la perniosis (sabañones) y las encontramos con frecuencia en niños y adolescentes sin otros síntomas", apunta el comunicado.

Cristina Galván, una de las dermatólogas que está liderando este estudio, ha detallado en 'Hora 25' que se trata de "unas erupciones, como unos pequeños bultitos rojos-violetas que pueden tener también pequeñas ampollitas o costras en manos y pies". Asegura que lo están viendo con "mucha frecuencia en niños y gente joven", también de otras edades y en personas que "no tienen ningún sintoma de lo conocidos" que genera el coronavirus. "Suele ser gente muy sana", ha augurado.

"Si tiene alguna característica el coronavirus es que se manifiesta de formas muy distintas de unos a otros. Hay gente que no se enteran y otras que no lo cuentan. Con las erupciones de la piel pasa lo mismo. Hay erupciones en pacientes que están muy enfermos, que pueden hasta dejar secuelas, pero la mayoría son exantemas que se pueden confundir con otro tipo de enfermedades cutáneas a las que se parecen. Estas que se reproducien en gente joven no se curan bien, son molestas y no dejan ningún tipo de residuos. Son muy parecidas a las urticarias", ha añadido.

"Estas erupcines de la piel pensamos que son producidas por el virus o por una reacción contra él. No tenemos conciencia que esta persona que tenga estas erupciones en la piel sea más contagiosa que la persona que esté al lado y no tenga síntomas. Va a contagiar igual que esa otra persona solo que posee esas erupciones en la piel", ha sentenciado.

