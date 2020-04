Una empresa utiliza inteligencia artificial para predecir la evolución de las UCI

Sobre la situación en las UCI, el gobierno vasco ha anunciado que colabora con una empresa española que compite con las grandes compañías de inteligencia artificial para usar esta tecnología y predecir cuál será la evolución de estas UCI.

En la programación especial de 'Hora 25' hablamos con el CEO de 'Sherpa', que así se llama esta empresa. Nos cuentan que mediante la utilización de modelos matemáticos se puede predecir la evolución de las UCI y su capacidad para manejar pacientes. Lo hacen, además, provincia a provincia y zona por zona, por lo que es muy difícil exportar este sistema a nivel nacional. Escucha la entrevista completa:

Ustedes utilizan la inteligencia artificial para predecir la evolución de las UCI, ¿no?

Nosotros nos dedicamos a dar servicios de inteligencia artificial en "nuestra vida normal" , no de este tipo pero sí que tenemos un conocimiento que podía ser aprovechado en este momento de crisis. Cuando ocurrió esto nos pusimos en contacto con las instituciones ofreciéndonos para poder ayudar con modelos que pudieran predecir esto. Nos dijeron que lo que más importaba no era conocer el número de infectados, sino las UCI que iban a necesitar en cada territorio para que no sobren recursos en un sitio y falten en otro y que estén muy bien usados cada cosa. Además era muy importante que fuera por territorios, lo que nosotros hicimos era mirar qué había ocurrido en otras partes del mundo que nos llevaban días de ventaja. Vimos qué estaba ocurriendo, descargamos datos y nos pusimos a mirar modelos que cuadrasen con el número de UCI. Sacamos una serie de patrones y además funciona diferente en cada provincia. Álava por ejemplo llevaba más infectados, había que adaptar los modelos a cada provincia.

¿Puede utilizarse en otras partes de España, es un modelo exportable?

No es fácilmente escalable. Este modelo depende mucho de los datos, de la estructura de datos, de muchas cosas muy concretas de cada provincia. Incluso de los criterios, es decir, hay distintos criterios de hospitalización según provincias. No es tan fácilmente exportable, habría que hacer un trabajo muy grande para cada una de las provincias o servicios de salud independientes que haya. Se puede hacer, pero con bastante trabajo. Lo importante para ellos era saber el número de UCI a siete días, eso es lo que estábamos haciendo porque en cinco días podían montar UCI nuevas en distintas zonas. Lo primero que hicimos era calcular eso.

O sea, lo que predice es la evolución a una semana vista, ¿no?

Eso es como empezamos, calcular el número de UCI a una semana vista para que pudieran preparar los recursos necesarios en cada territorio. Luego ya empezamos a ampliar esa plataforma con número de positivos, de fallecidos, a corto plazo, a medio y a largo plazo. Luego hemos ido añadiendo nuevas funcionalidades de futuros focos, porque hay gente que ha estado expuesta y ahora estamos dándole vueltas a cómo podría ser el desconfinamiento y que haya el menor impacto posible en las UCI y en el servicio sanitario para que no se colapse otra vez.

O sea, no solo se trata de adelantar las necesidades de las UCI, sino que este sistema puede ayudar también a comprender cómo se comporta el coronavirus

Hay una serie de parámetros que se pueden tener en cuenta de carácter epidemiológico que está utilizando nuestro equipo y están modelando qué puede pasar a medio y largo plazo. En este caso, lo que hablaba del desconfinamiento está relacionado con las UCI, que no se vuelva a colapsar o saber con antelación cuándo va a haber un pico en algunas de las zonas mirando otros parámetros. Buscando datos en diferentes patrones de cosas para que podamos prever que va a haber un repunte de esto.

¿Fue el gobierno vasco quien se puso en contacto con ustedes o tuvieron ustedes la iniciativa?

Nosotros nos pusimos en contacto con las instituciones para decirles que podíamos echar una mano en esto y el gobierno vasco se mostró muy interesado en que pudiéramos echar una mano y nada, ahí nos pusimos a trabajar.

¿Y con el gobierno central hablaron?

Hemos hablado con todas las instituciones para decirles lo que estábamos haciendo. La secretaría de Estado ya sabe lo que estamos haciendo.

¿Han desarrollado esto en un tiempo récord o estaba en su planning de trabajo?

En tiempo récord totalmente, esto si hubiéramos tenido que hacerlo con un planning normal hubiéramos tardado tres meses y hemos tardado tres semanas. Ha sido una locura. Nuestro equipo ha estado a tope y estamos muy orgullosos. Los modelos globales no eran capaces de predecir con exactitud nada y nosotros hemos sabido clavar el número de UCI en cada territorio en concreto.

