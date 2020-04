Virginia Barber: "Las cárceles son el espejo de las injusticias sociales"

Le arrestaron en el año 2009, después de apuñalar varias veces a su hermano y herir a su madre cuando intentaba separarlos. Un día empezó a decir cosas sin sentido, creía que lo perseguían y se encerró en casa porque pensaba que alguien vendría a llevarse a su hija para abusar de ella y matarla. Su madre llamó a la policía y fue hospitalizado. Días después de su ingreso y de un tratamiento agresivo con inyecciones, los psicóticos empezaron a remitir e intentó suicidarse. Se llamaba Henry.

Años después, Virginia volvió a coincidir con Henry. Según afirma la doctora, tuvo que esforzarse mucho por contener las lágrimas, conocía muy bien el sufrimiento de aquel hombre. Henry le habló de los últimos años de su vida, se arrepentía de haber acuchillado a su hermano pero, al mismo tiempo, le transmitía la angustia de no haber podido proteger a su hija de los abusos sexuales de varios hombres. Tenía la certeza de que esos abusos se habían producido. “Al cabo de un rato Henry me dijo que quería que lo ayudara a morirse. No era la primera vez que un paciente me pedía algo así, pero eso es algo a lo que nunca te acostumbras”. Esta es una de las muchas historias desgarradoras que nuestra invitada narra en su libro “Más allá del bien y del Mal” (editorial Debate, 2019).

Virginia Barber Rioja (Lanzarote, 1977) se graduó como psicóloga clínica en Madrid y, poco después, se mudó a Nueva York para aprender inglés. Una vez allí, animada por un amigo, acudió de oyente a una clase de psicología forense y en aquella aula encontró su pasión y el que sería el gran desafío de su vida: aunar su amor por la psicología y por la ley. Siendo Estados Unidos el país que más encarcela en el mundo, los desafíos que tenía por delante se convirtieron en un reto para ella. Tras dirigir algunos juzgados de salud mental de varios distritos de Nueva York y de trabajar en la unidad forense de máxima seguridad del hospital Bellevue (el más antiguo de la ciudad, fundado en 1736), actualmente es directora clínica de salud mental en el Correctional Health Services, entidad que gestiona los servicios de salud mental de todas las cárceles de Nueva York.

Virginia ha vuelto a pasar por los micrófonos de A Vivir para hablarnos del estado de vulnerabilidad en el que se encuentran miles de presos, sobre todo, aquellos que padecen enfermedades mentales a causa de la pandemia de coronavirus que está azotando a Estados Unidos y, sobre todo, a Nueva York. La mayor parte de esos enfermos se concentran en Rikers Island, una de las tres cárceles más grandes del país. En ella hay actualmente unos 8.000 presos. Está localizada en una isla de unos 1.680 kilómetros cuadrados entre Queens y el Bronx, consta de 15 edificios y solo se puede acceder a ella a través de un puente que conecta con Queens. Rikers Island es un limbo en el que miles de internos aguardan la resolución de sus causas pendientes. Allí es donde Virginia desarrolla la mayor parte de su trabajo con el miedo que respira la ciudad estos días: “La pandemia les está generando mucha ansiedad y estrés porque se les ha privado de las visitas de familiares. Además, todos los juicios han quedado suspendidos”.

Henry, Yusuf, Fernando, Alfredo… son solo algunos de los muchos nombres que engrosan las cifras de reclusos que se encuentran en prisión preventiva en esos módulos. Personas, en su mayoría, procedentes de los sectores más pobres y excluidos de la sociedad. Las cárceles se convierten así en espejos de las injusticias sociales.

A Virginia le suelen preguntar cómo puede tener ese trabajo tan duro, dormir tranquila por las noches. Ella responde que los años no le han insensibilizado y que la pasión por ayudar a los más necesitados, es el motor que le hace levantarse cada mañana. Y más ahora, cuando sus pacientes la necesitan más que nunca.