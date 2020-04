La condición de los futbolistas españoles para volver a la competición

Tras más de 25 días de confinamiento, son constantes las cuestiones que surgen con respecto a la vuelta de LaLiga con todas sus garantías. Futbolistas y directivos esperan llegar a un acuerdo que los beneficie a todos, aunque los jugadores de primer nivel ya se han pronunciado al respecto y fueron bastante concisos con sus peticiones.

La Cadena SER tuvo acceso a las peticiones de los jugadores, que se basan en poder disputar su actividad básica con normalidad y con seguridad sanitaria asegurada para todos los componentes del mundo futbolístico: desde la afición hasta los trabajadores del sector. Sin embargo, desde la RFEF ya se han mandado a los clubes un documento en el que se marca el protocolo de actuación para la vuelta de los entrenamientos.

Los futbolistas de LaLiga, que se encuentren en sus domicilios entrenándose y siendo solidarios con los demás que exponen su vida por el coronavirus, harán lo que digan sus clubes con la mira puesta al bien común por la actual situación.

Según pudo conocer la Cadena SER, los jugadores están horrorizados con la situación y hasta que no les garanticen que pueden jugar al futbol al 100%, y sin ningún tipo de riesgo, ellos no quieren jugar. No quieren ser 'los que distraigan al pueblo’, quieren jugar cuando no haya riesgo para nadie.

Asimismo, hay cierto descontento entre el colectivo ya que están alucinados de lo que se habla del futuro con el incierto y desconcertante presente que tenemos.