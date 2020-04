CCOO: "Hay compras por internet que se deberían aplazar para evitar riesgos"

¿Debemos o no seguir haciendo compras por internet, al margen de las necesarias? Se lo hemos planteado hoy en SER Consumidor a dos expertos. “Creemos que podemos seguir comprando. Hemos firmado acuerdos con empresas para extremar todas las precauciones”, ha declarado hoy en el programa José Luis Zimmermann , director general de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital). También ha dicho que para el E-commerce a partir de ahora será diferente “porque mucha gente está descubriendo las posibilidades de comprar en la red”.

Carmen Mancheño, responsable de Salud Laboral de CCOO Madrid, médico y especializada en medicina del trabajo, sin embargo, se ha mostrado más crítica: “Hay compras necesarias, como los alimentos, pero otras no lo son y se podrían aplazar, son innecesarias; se expone a los trabajadores de las plantas a contagios, porque no siempre cuentan con los medios de protección adecuados”. Y ha remarcado la preocupación sobre todo con los repartidores: “Y peor todavía, a los mensajeros que llevan las cosas a casa, porque muchas veces no cuentan ni con mascarillas ni con guantes”.

Ayuda a tu bar o restaurante comprando sus “bonos”

Bares cerrados, restaurantes, tiendas… Ya hay personas y colectivos que han empezado a movilizarse para ayudar a estos pequeños empresarios que llevan semanas sin ningún tipo de ingresos. Por eso en SER Consumidor hemos hablado con los representantes de algunas iniciativas que pretenden ayudarles con las aportaciones de sus propios clientes.

“Simplemente queremos que sus clientes saquen bonos para pagar ahora sobre lo que consumirán dentro de semanas, o incluso para que den una propina adelantada”, ha dicho uno de los responsables de esta iniciativa. En el programa han estado Adrián Boo, fundador de Yo por ti, tú por mí y Ricardo Marín, fundador de Adopta un bar. “Muchos establecimientos lo están pasando muy mal y es una ayuda para que salgan del paso. La acogida de los clientes para ayudarles está siendo muy positiva” . De hecho, nos han contado que “algún restaurante ya ha recogido ayudas de sus clientes con pagos anticipados de alrededor de 2.000 euros”.

Dime qué tienes y te hago el menú

Carlos Melara, CEO de Nooddle, nos ha contado en SER Consumidor cómo funciona su APP, que elabora menús sencillos con lo que cada usuario tiene en la nevera. “El cliente nos dice lo que tiene en ese momento en el frigo, en la despensa, y la aplicación le da alternativas de menús”. Así de fácil. Ahora con el coronavirus, además, “estamos ofreciendo alternativas de menús para los niños y cada semana proponemos qué comprar y luego les decimos los menús que pueden hacer”, nos ha contado Melara.