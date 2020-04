Por qué el coronavirus no solo afecta a la salud de quien se contagia

El miedo al contagio pasa factura a nuestra salud y los datos lo demuestran. En los hospitales españoles ha caído un 40% el tratamiento del infarto durante el estado de alarma, según la Sociedad Española de Cardiología. Después de recopilar los datos de 70 hospitales españoles entre la última semana de febrero (pre-pandemia) y la penúltima de marzo, los cardiólogos han llegado a la conclusión de que hay quien aguanta hasta que se le pasa el dolor. Es decir, pasan el infarto en casa. Si bien es cierto que ahora es más difícil vivir situaciones de estrés en el trabajo o hacer ejercicio físico intenso, Ángel Ciquer, presidente de la Sociedad Española de Cardiología advierte: "La reducción del número de infartos pensamos que es por el temor de los pacientes al contagio". No pedir asistencia de inmediato complica las posibilidades de recuperación y la muerte celular de una parte importante del corazón afecta a corto plazo en la supervivencia del paciente.

El mismo diagnóstico hace Carlos Rodrigo, director de Pediatría del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. "Las urgencias pediátricas en mi hospital han disminuido un 85%. Es una bajada espectacular. No hay colegios, no hay guarderías y los niños tampoco van en bicicleta, por ejemplo. Eso explica menos cuadros de traumatismos o diarreas, pero no estos niveles y sabemos que es por miedo", explica Rodrigo. El miedo de los padres a que sus hijos no se contagien complica cuadros sin necesidad: "Llegan casos de asma graves, en los que pasan directamente a cuidados intensivos y todas las apendicitis que atendemos son complicadas".

Replantear el modelo sanitario

En estas semanas, los hospitales se han reconvertido y transformado por completo, pero tarde o temprano tocará el repliegue, tocará volver a la normalidad. "Tenemos que volver a la normalidad de manera progresiva, pero creemos que la crisis tiene algo bueno. Es una gran oportunidad para volver a hacer las cosas de otra manera", sostiene Rafael Ortí Lucas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública. La reflexión a futuro que hace Ortí Lucas es replantear el modelo: "¿Por qué no programamos las consultas para que no haya aglomeraciones? ¿Por qué no dejamos los hospitales para cirugías y agudos? ¿Por qué no montamos hospitales de larga estancia y residencias medicalizadas de alto nivel que nos permitan atender bien a nuestros mayores?". El tiempo dirá si el coronavirus cambia nuestro modelo asistencial.