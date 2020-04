El profesor José María Martín-Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, valora positivamente la decisión de reactivar algunos sectores económicos con la vuelta al trabajo de centenares de miles de trabajadores. Y pone como ejemplo una expresión utilizada por la primera ministra de Dinamarca, que va a autorizar poco a poco la apertura de restricciones: "nos toca vivir la experiencia del equilibrista que camina por el alambre o por la cuerda floja, porque si nos quedamos quietos, nos podemos caer, pero si vamos demasiado rápido, también".

"A mi juicio esto significa que hay que ser decidido, a la par de cauteloso", afirma Martín-Moreno. "Es positivo ir abriendo un poquito la mano porque el coronavirus mata, pero la crisis económica también", añade. Porque, en palabras de este especialista en salud pública, "permanecer todo el mundo todo el tiempo debajo de la alcantarilla no es factible".

Martín-Moreno considera que, hasta que no dispongamos de una vacuna eficaz y segura, "no se va a poder llevar a cabo nunca una apertura perfecta", pero ésta se puede llevar a cabo de forma razonable si se realizan los procesos de prevención y contención de forma adecuada. Esto es, realizando test masivos, manteniendo la distancia interpersonal de seguridad, manteniendo la higiene de manos y utilizando de forma apropiada las mascarillas y desinfectando las superficies. "Así el riesgo se minimiza, lo que ocurre es que a veces no se cumple todo eso", dice el médico.