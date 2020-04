Quién decide las cosas

No sé cuantas veces dijo ayer el presidente Sánchez que todas sus decisiones las toma en función de lo que le dice la ciencia. ¿Cuántas veces lo dijo? ¿Diez, quince? No lo sé, pero muchísimas veces. "Que si esta decisión la tomé porque los científicos me lo dijeron", "que si solamente escuchamos lo que la ciencia dice y ya está", "que aquí no hay cuestiones políticas, que solo hacemos lo que los expertos científicos nos recomiendan".

Señor Sánchez, yo soy mayor que usted y me permito darle un consejo: si todo el rato atribuye a los científicos sus acciones está dando a la gente la imagen de que se esconde tras decisiones de otro, y la gente pensará que lo hace para que no se le critique a usted.

Por tanto, señor presidente, no tenga miedo en decir: esto lo he decidido yo. Hombre, tampoco diga: "Esto lo he decidido yo, ¿pasa algo?". No. Esto tampoco, pero no tenga miedo en decir que usted decide cosas, que es el presidente del gobierno, leche.