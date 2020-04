¿Por qué nos hemos cansado de las videollamadas?

Buenismo Bien es sin duda el programa de humor más activo de la SER durante este confinamiento. Los 'buenistas' están de enhorabuena porque cada semana se publican cinco contenidos de Quique Peinado, Manuel Burque y Henar Álvarez ya que al programa semanal que se publica cada sábado hay que sumar los contenidos de Buenismo Diario, que se publican en directo de Youtube a las 22.00h de lunes a jueves.

En su sección del programa semanal emitido el sábado, Henar Álvarez nos quiso hacer cómplices de una realidad que muchos españoles están viviendo: el cansancio y el hartazo con las videollamadas. "No sé vosotros pero yo estoy hasta el mismísimo c*** de las videollamadas. Al principio era todo diversión pero ya no quiero hablar con nadie por teléfono", reconoció la guionista madrileña.

"Mi filosofía diésel de la vida acaba imponiéndose", contestó Peinado, señalando que era evidente que esto iba a llegar. "El primer fin de semana todo el mundo haciendo movidas pero a las tres semanas la gente quiere estar viendo series y en su casa tranquila", argumentó el periodista vallecano.

"¿No os pasa que os ponéis a hablar con vuestros amigos y se producen silencios incómodos? Como la vida no avanza... no tenemos de qué hablar", se sinceraba una Henar Álvarez que vuelve a poner en la mesa un tema candente en la sociedad actual: estamos cansados de las videollamadas.