Es una especie de clamor general, faltan líderes. Lo dicen personajes muy conspicuos, John Grey, Yuval Harari... y lo dice el público en general y tiene mucho de verdad. Aunque hay algunas excepciones, el lunes, en su alocución televisiva Emmanuel Macron resultó muy creíble, aunque él tiene a favor algo de lo que aquí carecemos: él toca la tecla de la unidad del país y los franceses responden. Pero sí, faltan líderes en el mundo, aunque resulta grotesco cuando ese lamento procede del interior de la política y se usa, no para reconocer su limitación como gremio, si no para atacar al que gobierna. No entienden que no convence quienes están quienes aspiran a estar. Trump es una desgracia, sí, pero ¿dónde están los líderes demócratas? Ha demostrado Jeremy Corbyn más capacidad de liderato que Boris Johnson?

En España, Javier Maroto, senador del PP, dijo el lunes que Pedro Sánchez no tiene autoritas para llamar a la unidad en unos nuevos pactos. Sin juzgar ahora si eso es cierto, ¿la tendría mayor algún otro en el actual panorama político? Maroto afirmó que Sánchez no se puede comparar con Suárez, ni Casado, Abascal, Arrimadas o Torra con Felipe González, con Carrillo, Fraga, Miquel Roca...

Cuando en esta gravísima emergencia se manejan estos paralelismos en la reyerta política se está jugando con avioncitos de papel, se está escurriendo inútilmente el bulto, porque la tarea que nos aguarda debe ser acometida por todos, aún en diferentes grados de responsabilidad sea cual sea la talla de nuestros líderes y de los aspirantes a serlo.

Con la fuerza, mucha o poca, que tengamos hoy, el desafío de esta generación, no de otra que pasó o que pudo haber sido; y no miren en dirección equivocada, quien en esta emergencia llama a unos pactos, a unos acuerdos de mínimos para la reconstrucción es, nombres propios a parte, el sentido común, el sentido del interés común, quien convoca es la gente, la inmensa mayoría de la gente.