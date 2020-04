Experto de la OMS: "Tener en España la tasa de mortalidad más alta del mundo de coronavirus no es casualidad"

La malaria es una de las enfermedades vinculadas, aunque indirectamente, con el coronavirus porque se ha aplicado su tratamiento de manera experimental. En 'Hoy por Hoy' hemos hablado con Pedro Alonso, epidemiólogo y director del Programa Mundial de Malaria de la OMS. "La malaria es una de esas enfermedades que ha definido el discurrir de la humanidad. La Covid-19 tiene el potencial de definir el futuro", aseguraba en un primer momento el experto.

Para Pedro Alonso, era "evidente" que había un virus que se propagó muy rápidamente en China y que tenía una potencial gravedad. Pero tampoco se ha atrevido a calificar de "negacionismo" la actuación por parte de las autoridades de occidente ante la COVID-19, sino un resultado fruto del "esquema mental de que esto es una cosa de un solo país".

Un esquema mental, que a ojos del epidemiólogo de la OMS, también ha ocurrido en Europa: "Se ha reaccionado pensando que cada uno podría salvarse por su cuenta".

Sobre España, Pedro Alonso era tajante: "Si no estuviera en la OMS contestaría con otra libertad, pero solo diría una cosa: tenemos la tasa de mortalidad por coronavirus más alta del mundo. No hay lugar para la autocomplacencia ni para la autocongratulación. Esto requerirá ser mirado con detenimiento porque no puede ocurrir por casualidad".

Por otro lado, sobre la llegada del virus a África, ha asegurado que el problema está en que las recomendaciones ahora son de quedarse en casa cuando se tenga fiebre, mientras que lo primero que se viene diciendo desde hace más de tres décadas en el continente es que si se tiene fiebre, se acuda al médico rápidamente por posible caso de malaria.

"Lo bueno y lamentable es que en África tienen antecedentes con el ébola. Cualquier elemento que tenga efecto disruptor sobre la población y la salud, acaba resultando en un aumento de muertes por malaria", añadía.

Por último, el epidemiólogo indicaba que "será importante que haya evaluaciones independientes de qué ha ocurrido y por qué ha ocurrido, no con el objetivo de apuntar culpables, sino para que no vuelva a ocurrir".

