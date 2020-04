Un párroco abre su casa-parroquia a 24 necesitados

Javier Garai, no tuvo ninguna duda; “ya estábamos realizando proyectos de acogida y colaborando con ONGS con gente emigrante. Ahora la realidad es diferente teníamos que permitir que pasaran la cuarentena. Esto es una casa muy grande donde se hacían muchas actividades parroquiales, pero con el Covid todo se paralizó. Y muchos jóvenes migrantes no tenían donde pasar el día entero. Porque es muy fácil decir Quédate en Casa, cunado no tienes casa.”

La procedencia de estas 24 personas es muy diferente, hay un grupo de JENAS magrebís, una familia venezolana y dos mujeres víctimas de violencia machista. Nos contaba “todos están bien, y vamos haciendo las tareas. Él, alguno de ellos y la familia venezolana le ayudan a hacer la compra. También hay voluntarios que echan una mano. El pueblo y la gente de ha volcado de una manera ejemplar.”

Los ánimos van bien, y “hemos instalado para que sea llevadero, una sala de pesas para hacer ejercicio, también hemos he cogido prestados de la parroquia unos ordenadores … para que los jóvenes magrebíes hagan sus deberes On Line”“Porque unos estudian módulos de FP, otros castellano y ahí entramos nosotros para ayudarles, yo mismo doy clases, también la familia venezolana e incluso otros chicos que van más adelantados en castellano”

Para este párroco de Altorga esto también le está ayudando a él, “sí, estar con ellos es también pasar en compañía esta etapa tan dura de confinamiento. Para mí es una suerte y ha sido un regalo esta convivencia. Es cierto que yo acojo, pero es mucho más lo que yo recibo".