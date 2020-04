Macarena Rey, la mujer detrás de mucho de lo que vemos en nuestras noches televisivas

El estreno anoche de la octava edición de Masterchef ha firmado el segundo mejor arranque en cuota y el cuarto en espectadores de toda la historia del programa, con un 20% y 2.658.000 televidentes. Macarena Rey, CEO de Shine Iberia y responsable de ‘Masterchef’ cuenta en La Ventana, que “nunca imaginé que íbamos a hacer el dato que hicimos en el 2016. Esperaba que después de la tendencia de todo el mundo cocinando en casa, y con la necesidad de tomar un poco de aire fresco hubiese buen dato, pero no tanto”.

El proceso del cásting para el concurso, cuenta Macarena, "es un cóctel perfecto y equilibrado de sentido del humor, que es algo que TVE se diferencia del resto de cadenas del mundo, de emoción, y también una dosis de cocina importante. Desde luego, la risa es fundamental. Este año estaba súper contenta con el casting, pero tienen que aparecer los perfiles que buscan".

Shine Iberia lleva varios programas grabados de un nuevo espacio para RTVE, 'Tipical Spanish', con Frank Blanco como presentador, pero el coronavirus os ha obligado a parar, "lo retomaremos en el momento en el que se pueda haciendo referencia a la pandemia y al confinamiento. A efectos de contenido, se retoma en el mismo momento en el que lo dejamos", cuenta Rey.

Macarena Rey es una máquina de generar ideas asociadas a una marca: campamentos Mastechef, cursos online, restaurante… "yo tengo muchas ideas de contenido, de qué hacer, y luego voy a los cocineros y les digo esto se puede hacer o no, y para eso hay que saber cocinar. A mí me gusta muchísimo cocinar, me relaja muchísimo y me parece un placer compartir la cocina con las demás personas", nos cuenta.

Una serie sobre la vida de Miguel Bosé

En Shine Iberia también trabajan en su primera serie, cuyo argumento será la vida del artista Miguel Bosé. Uno de sus guionistas es Boris Izaguirre, "para mí Miguel es un ejemplo de la transición. Cuando Miguel sale en los años 70 se ve que estábamos en un mega cambio. Miguel siempre ha tenido en su interior ese perfil de pionero, que abre mundo, que te enseña caminos", dice Boris en ‘La Ventana’, para quién "en eso se parece mucho a Macarena Rey".

"Este proyecto es increíblemente público, era inevitable. Yo me levanto los días asombrado y asustado", cuenta Boris. Pero añade Macarena Rey: "Miguel es una persona tremendamente privada que nunca se ha sentado a contar su vida. Él ha convivido con personajes como Picasso, Andy Warhol... Él nació famoso ya, y toda esa parte es desconocida totalmente”. La conoceremos más adelante, por ahora la serie se está escribiendo.