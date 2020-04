"Yo si fuera el Madrid lo querría ya": Axel Torres deja claro la decisión que debe tomar el Real Madrid

Tras la acción de la RFEF de pedir calma y explicar que se está buscando la fórmula más justa para que se ascienda en el campo, nuestro 'Sanedrín' analizó en 'El Larguero' todas las claves de los playoffs de ascenso del fútbol español y la decisión de Odegaard de permanecer en la Real Sociedad la temporada que viene.

En el inicio se habló de las posibles fechas de la vuelta del deporte en general, donde Álvaro Benito no dudó en opinar: “Es una incógnita muy grande, las previsiones más optimistas hablan de julio o agosto, pero yo no las tengo conmigo”, dijo el ex futbolista.

Seguidamente, se empezó a tratar el tema de los playoffs y el desenvolvimiento de las competiciones españolas cuando retorne la competición: "No puede ser que la primera y la segunda se resuelvan de una manera y las demás no", aseguró Axel Torres. Para apoyar el argumento de Áxel, Iturralde González dio su punto de vista: ”El que haya ascensos y no haya descensos lo veo en clave electoral. No veo a Rubiales tan fuerte ante Casillas. El no haber descensos te proporciona muchos votos de federaciones porque va a ascender gente", explicó Iturralde.

Continuando con 'El Sanedrín', y para dar paso al tema de Odegaard y su cesión con la Real Sociedad, Axel Torres quiso cerrar la brecha del debate de los playoffs argumentando que le "sorprende el cambio de rumbo", ya que "hasta hace nada se pretendía terminar la temporada y que no se adulterase el formato".

Odegaard y el Real Madrid no tardaron en tomar las riendas del protagonismo en el debate, en el que Álvaro Benito, al ser preguntado por la mejor opción para el nórdico, argumentó que “los dos caminos son correctos”, refiriéndose a quedarse en la Real o volver a Madrid.

Así mismo, el ex futbolista habló del posible papel que podía tener Odegaard en el Real Madrid: “Era una alternativa buena a Luka Modric”, dijo. Axel Torres, que mostró una opinión férrea desde el principio, cerró el debate con lo que él haría siendo el Real Madrid y opinó acerca de la parte que él considera que saldrá más beneficiada: “La Real es la que sale más beneficiada de todo esto (...) Yo si fuera el Madrid lo querría ya”, concluyó diciendo.