Una oyente cumple 100 años y su nieto le hace un homenaje en 'La Ventana'

Cumplir años durante el confinamiento hace que ese día, ya de por sí especial, sea único. Pero si encima son 100 velas las que toca soplar, ese día se convierte en inolvidable. María Vega nació en un Mazarambroz, un pueblecito de Toledo. De mayor trabajó sirviendo en casas de señores adinerados, se casó, estuvo viviendo con su marido en Sacedón, Guadalajara, y finalmente se fueron a vivir a Illescas, en Toledo. Ahora vive allí cerca de sus tres hijos, cinco nietos y dos bisnietas, y este viernes 17 de abril, cumplirá cien años. María es una gran oyente de la radio y por eso, su nieto Jesús López ha querido darle una sorpresa en 'La Ventana'.

A su edad, seguramente María pensaría que ya lo había vivido todo -la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, la dictadura franquista, la llegada de la democracia, etc- y, sin embargo, tendrá que celebrar sus cien años confinada por culpa de una pandemia mundial. "La mitad de la familia somos músicos en la banda del pueblo y por su cumpleaños pensábamos ir a tocarle a su casa", cuenta su nieto Jesús. Todos sus planes se cancelaron y, como María es oyente de la Cadena SER, "pensamos que el mejor homenaje era felicitarle a través de la radio", explica.

Desde hace unos cuantos años María sufre pérdida de visión, pero "es increíble la memoria y la capacidad de retención que tiene a su edad", dice Jesús. Para él su abuela María siempre ha sido un ejemplo de esfuerzo y sacrificio, "jamás se quejaba del trabajo o la lucha diaria". Además, cuenta que siempre ha cuidado de la familia porque estaba muy informada de lo que ocurría a su alrededor, y precisamente eso es lo más importante que le ha enseñado María a su nieto: cuidar de la familia y el trabajo.

El equipo de 'La Ventana' celebra cumpleaños desde el confinamiento

Hoy nuestros compañeros Roberto Sánchez y Julio Guerra han celebrado su día en un momento extraordinario que, sin duda, jamás olvidarán. Los dos han brindado por videoconferencia junto al resto del equipo de 'La Ventana', y coinciden en que lo que más echan de menos es el trato y la compañía. "Yo estaba convencido de que no me iba afectar cumplir años confinado, pero ayer pensándolo me dio un poco de bajón", cuenta Julio que cumple 23 años. Sin embargo, lo bonito de cumplir años en esta complicada situación es ver cómo los amigos y familiares se las ingenian para seguir haciendo sorpresas y regalos originales a los cumpleañeros.