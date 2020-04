'Asamblea', la película que te hará huir de la democracia participativa

Mucha gente encerrada en un único espacio. No hay confinamiento, pero casi. Son un grupo hetereogéneo, de edades diferentes, con distinto poder adquisitivo, pero todos dentro de esa maraña que desde la transición se denominó "clase media", y que los mismo incluye a un parado, que a una ama de casa, que a un abogado de oficio. Nuestro grupo humano vota cosas, hablan de leyes, documentos, de propuestas, de votaciones, de órden del día, de medidas extraordinarias... discuten, muestran propuestas completamente antagónicas...

Quizá piensen que es el Consejo de Ministros en uno de estos días de confinamiento; pero no, hablamos de una peícula, Asamblea, la ópera prima del director valenciano Álex Montoya. Pasó por el pasado Festival de Málaga y ahora llega este viernes a la plataforma Filmin. Iba a pasar por los cines pero la pandemia del coronavirus ha cambiado los planes del equipo. También, de algún modo, el significado de lo que la cinta quería mostrar.

Desde su confinamiento valenciano, hablamos por Zoom, la plataforma de moda, con el director que justo prepara la adaptación del cómic La casa de otro creador valenciano, el dibujante Paco Roca.

Dicen que el coronavirus cambia el significado a todo, Asamblea es una película realizada hace un año, al verla hoy parece que nos habla del consejo de ministros de estos días, ¿cómo ha cambiado el significado el confinamiento?

Todo cambia el significado con el coronavirus, cuando estás viendo cualquier película y ves un beso. Y ya a nivel político ni te cuento. Encima con este gobierno bicéfalo que tenemos, que en el fondo no es bicéfalo. Y con esta oposición. Pero yo creo que a todos nos ha pillado un poco con el pie cambiado y estamos adaptándonos cada día a la nueva situación que no sabemos lo que durará.

En Asamblea también hay gente confinada… de alguna manera juegas con meter a muchos personajes en un espacio

Estuvimos mucho tiempo buscando espacio. Encontramos una nave, una antigua lonja de pescadores en el Cabanyal, pero no pudo ser y encontramos la casa de este escultor que nos cedió el taller. Pero era un espacio bastante estrecho. Los actores, como son conocidos y tenían un calendario apretado, fue difícil juntarlos para el ensayo y rodamos todo en nueve días. Fue muy intimidante. Eran muchos y hacían piña y yo situé en un pasillo, alejado de la zona de rodaje, la verdad es que estábamos como muy separados y casi tuve que estar más pendiente delos planos que de la actuación. Como tienen mucha experiencia y siendo tan buenos. Fue un rodaje muy duro, la única ventaja es que rodábamos en orden cronológico.

Es una asamblea en la que se aprueba algo, pero el propio uso del lenguaje en el guion nunca deja ver al espectador de qué están hablando, si pertenecen a un partido político, a una asamblea ciudadana o a una empresa… ¿por qué?

Eso estaba en la obra de teatro y sí que en los ensayos pensamos en buscar una idea; pero en el propio texto estaba la contradicción. Con esa aparición del chico casi al final. No hay ninguna solución correcta para el espectador, es simplemente un grupo de personas de clase media que tratan de decidir de un concierto que les llega desde Madrid y ninguno de los personajes sabe mucho

¿Hasta qué punto es una crítica a la democracia?

Es una crítica muy amable a la democracia. Alguien lo definía como la crítica que haría a la toma de decisiones colectiva un votante del PSOE. Hay un tono bastante blanco porque ninguno de los involucrados somos contrarios a esta forma. De hecho, hay un momento en la que un personaje le dice a toro “es difícil, pero sigue siendo la mejor manera”. No sé si es o no la mejor manera, pero desde luego es una manera respetable. Lo que pasa, es que lógicamente, si le das voz a todo el mundo, se da la posible situación de que gente que no ha ido a las reuniones previas, que no se ha leído los documentos, acabe votando bloque le da la gana.

Es un poco lo que ocurrió en el 15M, la dificultad para articular políticamente los movimientos asamblearios…

Lo que pasa con el 15M es que los que acuden no son gente al azar, la gente que asistía era gente bastante preparada y educada en este tipo de democracia real. Lo que pasa siempre con este tipo de cosas, cuando la toma de decisiones colectivas se basa en discutir y dialogar, quizá no existan líderes, pero sí existe gente dialécticamente más preparada que consigue imponer sus argumentos. Lo que está bien por una parte, pero todos sabemos que la dialéctica es muy peligrosa y acabas votando algo que no te conviene. Creemos que la democracia representativa es menos engañosa en ese sentido.

La película pasó por el Festival de Málaga y se estrena ahora en la plataforma Filmín, en pleno confinamiento, sin pasar por los cines, ¿cómo llevas este cambio de estrategia?

Lo valoro bien. Soy bastante pesimista con esto del coronavirus y me da la sensación de que vamos a tardar mucho a llegar a los cines. Es una película que pensaba llevar a los cines, que tiene actores conocidos y es una comedia, pero por el contrario está en tres idiomas valenciano, catalán y castellano y los números igual no iban a ser muy buenos. Pasar por los cines te da cierta calidad; eso lo perdemos , pero ganamos el apoyo de Filmin, que van a costar por ella y que tenemos un slot muy claro que en cines no lo hubiéramos conseguido. A mí lo que me gusta como director es el feedback con los espectadores. Con una película pequeña estrenada en cine, te tiras semanas para que haya críticas de los medios grandes o comentarios de los espectadores. El ejemplo es El Hoyo.

¿Cambiará todas estas dinámicas la situación del cine?

El tema de las ventanas ha dado siempre muy condicionado por la postura de loe exhibidores, muy respetable. Pero cuando acabe esto a ver en qué posición están. Yo creo que estarán más abiertos a hacer distintas ventanas para los distintos tipos de películas. Todos hemos pasado las mismas fases en este confinamiento. Primero pensábamos que era poco tiempo, luego hemos visto cómo ha crecido y hasta que no haya una vacuna va a ser difícil volver a lo de antes. Todo el mundo se está planteando su negocio y los exhibidores también