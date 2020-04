El ciclismo busca fechas para sus principales competiciones en una lucha por su propia supervivencia, según recalcó anoche en El Laguero de Manu Carreño el director de La Vuelta Pedro Guillén. "Cambiar las fechas es por los equipos, por los patrocinadores y por la subsistencia de este deporte", dijo al hablar del nuevo escenario que se estableció este miércoles para el Tour, el Giro y la Vuelta.

Según estos planes, el Tour se disputará del 29 de agosto al 20 de septiembre. Después iría el Mundial, el Giro y la Vuelta. Aunque no hay fechas concretas para estas dos últimas, todo apunta a que el final de la ronda italiana coincidirá con el inicio de la española. "No tengo ningún inconveniente en coincidir con el Giro", señaló Guillén en El Larguero.

Mal tiempo en la Vuelta

El responsable de la Vuelta reconoció que le gustaría un Tour o una Vuelta con público, pero que tiene claro que prefiere que la ronda española se dispute sin gente en las carreteras y en los puertos a que no se corra. Lo que no tiene miedo es de la climatología. "No esperamos que haya nieve ni temperaturas bajo cero", dijo recordando también que la etapa del Tourmalet sería más en octubre que noviembre.

Lo que tiene claro Guillén es que todo depende de la evolución de la pandemia y que si se extiende en el tiempo será perjudicial para todo el calendario. "Si no se puede hacer el Tour, caemos todos", señaló. También explicó que no se ha hablado de una gran ronda europea que junte a Tour, Giro y Vuelta. Es una posibilidad a la que no dice no pero que considera muy complicada.

A su juicio, una de las ventajas de este nuevo calendario es que "habrá tanta necesidad de correr" que es posible que la Vuelta tenga incluso mejor participación que el Tour, ya que se convertirá en una oportunidad para los que no pudieron brillar o participar ni en la ronda francesa ni en el Giro.

