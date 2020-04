Aunque lo diga el Papa de Roma

Estoy un poco cansadico de escuchar decir cada vez a más personas que esto del coronavirus es una respuesta de la naturaleza a lo mal que la estamos tratando. El mismo Papa Francisco dijo que el coronavirus es una respuesta de la naturaleza al cambio climático y a lo malos que somos con ella.

Pero en el siglo XIV el ser humano no estaba provocando ningún cambio climático, ni estábamos tratando mal a la naturaleza en el siglo XIV, ¿verdad? y surgió la peste negra.

¿También fue la peste negra una respuesta de la naturaleza, Papa Francisco? No. El coronavirus no es ninguna respuesta a nada. Es un virus que no entiende ni sabe nada de lo que nosotros hacemos. Ya está bien de decir tonterías: las diga un vegano tuitero o las diga el Papa de Roma, leches.