El ministro Escrivá explica que solo falta "algún fleco" para anunciar el ingreso mínimo vital

"Estamos trabajando a marchas forzadas para tener lo más pronto posible la norma. Lo importante será cuando la podamos llevar al Consejo de Ministros y eso será en semanas", ha explicado el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en los micrófonos de la Cadena SER que también ha dicho que solo faltan "algunos flecos" para su anuncio y que "entra dentro de lo posible" que pueda ser hoy mismo.

La renta mínima puede llegar a un millón de hogares, la mitad con niños, según el cálculo que ha explicado el ministro. Si la renta ronda los 500 euros, el gasto público alcanzaría los 6.000 millones de euros al año

"No hay presiones en el Gobierno. Sí hay presión de que esto urge y no solo por la crisis actual. Una medida que estaba prevista y es urgente adelantarla en este momento porque indirectamente estos hogares más vulnerables van a ver deteriorada su situación", ha explicado Escrivá. "Yo no me siento presionado", ha insistido el ministro.

"Necesitamos semanas para materializar la norma. Hasta que no esté terminada no estarán todos los elementos. La renta mínima es un elemento novedoso y hay que hacerlo para llegar realmente a quienes lo necesitan. A veces las normas tienen el problema de que no llegan a quienes lo necesitan. Es decir, hay que tener los procedimientos para legar bien", ha dicho.

"No tiene sentido que sea una medida puente (temporal). Tenemos claro que va a ser permanente", ha anunciado. "No le puedo dar la cifra porque la estamos cerrando, pero llegará a un millón de hogares".

Preguntado por si puede ser un ingreso condicionado a insercción laboral, ha respondido que es esencial que tenga itinerarios de insercción: "Una es el mercado de trabajo, pero hay otras". "El dinero va a ser una prestación de la Seguridad Social. Es evidente que habrá un salto en el deuda pública como en otros países. Ahora se va a financiar acudiendo a los mercados de deuda. Esta renta antes era consistente con la deuda pública", ha asegurado.

ERTE y desempleo

"Hay ya tres millones de ERTE y la estimación es que pueda llegar a cuatro millones de expedientes de regulación temporal de empleo", ha dicho.

"La situación respecto a destrucción de empleo se ha estabilizado y eso responde a la facilidad de ERTE y la prestación para autónomos y casi no estamos viendo caídas en las Seguridad Social. La caída de empleo, que es significativa con 900.000, se está estabilizando", ha analizado el ministro.

Sobre la desescalada ha explicado que es un tema "muy incierto": "Hay que moverse con pies de plomo. Tiendo a pensar que cuando se produzca la desescalada, lo probable, pero con cautela, es que veamos recuperados a distintos tiempos".

Comparecencia en el Congreso

Escrivá ha avanzado este miércoles, durante su comparecencia ante la Comisión del ramo en el Congreso, que la medida valorará la situación de los hogares, no la del individuo, y que un 10% de los beneficiarios serían familias monoparentales, es decir, entre 90.000 y 100.000. No obstante, Escrivá ha reconocido que aún no cuenta con toda la información que le requieren porque sus funcionarios está diseñando este "reto" en "tiempo récord". Escrivá ha explicado, además, que será "complementaria" a las ayudas similares que ya existen en las comunidades autónomas y ayudarán a acabar con la "pobreza extrema" que viven muchas familias del país. De hecho, ha indicado que el porcentaje de España en este sentido, es "de los más altos de Europa".

¿Qué es el ingreso mínimo vital?

El ingreso mínimo vital que prepara el ministerio de Seguridad Social es una ayuda para hogares (esa sería la unidad, no los individuos), para aquellos en peor situación (que el ministerio de seguridad social calculan que serán en torno a un millón, un 10% de ellos monoparentales), que traerá aparejado un itinerario de inserción para salir de la exclusión, y que será compatible con las rentas autonómicas o incluso ingresos del trabajo si estamos hablando de un subempleo; sería por tanto una especie de complemento para llevar las rentas de estos hogares a un cierto nivel ¿qué nivel? Pues eso es en lo que se trabaja ahora, dice el ministerio, para dejar este ingreso mínimo vital listo.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados del día.