Cuando la zona cero es tu país: el nuevo reto de las ONG

UNICEF está trabajando en España repartiendo mascarillas, Médicos sin Fronteras poniendo al servicio de salud español a todos sus profesionales. Las ONG han mutado y han visto como la zona cero ha pasado de estar en otros puntos del planeta muy distintos a occidente, a estar en su propia casa. Muchos de estos médicos y enfermeros han vivido epidemias como el ébola o guerras como la de Angola o Mozambique.

En 'Hoy por Hoy' hemos hablado con Paula Farias, quien se encarga de la coordinación de los equipos de MSF en Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

"Los problemas que nos encontramos aquí son los mismos que en los países que trabajamos habitualmente", cuenta Farias, quien asegura que ante la falta de experiencia ante epidemias en países como España, hace más complicada en un primer momento la tarea.

La propia Paula cuenta que es diferente porque "aquí no hay botón de escape". Cuando están en otros países, saben que hay billete de vuelta cuando ya no puedes más. "En este caso no. Aquí no baja los brazos ni dios", explica.

Sobre la gestión de la epidemia, cree que es lo que suele pasar. "Las epidemias matan porque no te las esperas", indica Farias, quien señala que "No basta con aumentar recursos, sino también gestionarlos de otra manera. No es hacer más sino de manera diferente".

Pero también observa paralelismos entre lo que pasa aquí o lo que pasa en, por ejemplo, países africanos: "Los patrones se repiten. Nos creemos invulnerables y no reaccionamos hasta que lo tenemos encima. Al final los seres humanos somos iguales".

Paula Farias, cree que hay sistemas de gobernanza que "sirven para tiempos de calma pero que en estos no", porque ralentizan la decisión, ya que indica que entre la retórica y el relato hay una desconexión de la realidad y los hechos. "Hay que ser ejecutivo, todo lo que no sea sumar sobra. Los tacticismos y relatos sobran. Ya se podrán ajustar cuentas".

Además, alababa el comportamiento de la ciudadanía. "Cuando le das un propósito a la gente y una razón poderosa, van todos a una", añade.

Por último, no apuesta por desmantelar todo el músculo sanitario que se ha generado en estas pocas semanas para hacer frente a la pandemia, sino que "hay que mantenerlo para estar preparado para una segunda ola que puede llegar".

