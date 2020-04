¿Hacemos un uso saludable de las pantallas?

Pocos son los que durante estos días no han hecho una videollamada con alguno de sus amigos o familiares. Y es que la tecnología ha conseguido acercarnos durante estos días y hacer que la distancia social sea mucho más llevadera. Ha hecho que podamos reunirnos con otras personas a pesar de estar cada uno en nuestra casa, porque la tecnología evita y rompe aislamientos.

El uso de internet a través de redes de fibra óptica se ha incrementado durante estas semanas en más de un 40%. Este es uno de los afectos de suprimir el contacto social, que utilizamos las pantallas para conectarnos con nuestros seres queridos o para entretenernos. Pero se crea también un problema y es que, como comentó ayer la socióloga Amaia Bacigalupe, el 25 % de los niños pasa mas de 6 horas delante de las pantallas.

Para hablar de la relación de los más pequeños con la tecnología sobre todo durante estos días hemos hablado con Jorge Flores, que es director y fundador de Pantallas Amigas, una fundación que aboga por un uso seguro y responsable de internet.

“Estamos intentando adecuarnos a algo que parece que va a ir para unas cuantas semanas más”, comienza diciendo Flores. Considera normal que durante estas semanas haya aumentado el uso de las tecnologías, pero explica que lo importante es tener control sobre ellas. En el caso de los niños, “que las tareas escolares se hagan a través de internet es una dificultad añadida”, opina, porque los padres pueden no saber “cuando se está haciendo que”.

Aboga por establecer un objetivo de máximos, es decir, un límite diario de uso de la tecnología, además de otras herramientas de control parental y momentos de no uso de las pantallas. Al poner un máximo de uso nos vemos obligados a priorizar, lo que hace que se incremente nuestra eficiencia: “Si no priorizamos no tenemos claro qué nos interesa y perdemos el tiempo”.

Según él hay dos claves. La primera de ellas es dar ejemplo, algo que no es del todo sencillo al tener que trabajar desde casa. La segunda es “que los propios chicos y chicas asuman que el consumo de pantallas es equivalente al de alimentos, no todos son saludables”. Aboga por tanto por permitir a los niños una aproximación crítica a las nuevas tecnologías.

Tienen gran importancia los momentos de desconexión como el de compartir la mesa. Da otras pautas a la hora de establecer un horario, como no tener acceso a los dispositivos nada más levantarnos o dejar de utilizarlos una hora antes de irnos a dormir. Son unas pautas, según Flores, que tienen repercusión en nuestra salud.

La policía advierte de un aumento de depredadores sexuales

Ha hablado también del problema de que los niños puedan acceder a contenidos pornográficos a edades muy tempranas, lo que supone un problema sobre todo por las connotaciones machistas de este tipo de contenidos. Cuenta, además, que “un canal muy conocido de pornografía ha dado más facilidad a que la gente consuma y se suscriba”.

Advierte un aumento del número de depredadores sexuales, algo que esta confirmado por la Policía, que también ha alertado del riesgo. Con motivo del confinamiento “tenemos chicos y chicas que hacen prácticas sexuales a través de la webcam”, comenta. Y acaba advirtiendo de que “es malo producir imágenes íntimas en soporte digital porque alguien las puede utilizar para hacerte daño”.