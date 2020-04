Jorge Ponce: "Tiger King es un poco El Diario de Patricia: la película"

'Si sí, o si no', ese tribunal ilegítimo de la SER, continúa sobre producción habitual desde el confinamiento y una de las características típicas del programa que presentan Jorge Ponce y Bob Pop es la opinión sobre cine o series que suele haber cada semana.

En el programa de este miércoles, Jorge Ponce quiso hablar de Tiger King, el nuevo documental de éxito de Netflix, que cuenta la historia de propietarios de grandes felinos como Joe Exotic, el principal protagonista de la trama. "He visto tres o cuatro episodios y estoy a ver si sigo o si no", reconoció el presentador.

"Me pasa una cosa con todos estos docushows, y es que se me hacen larguísimos. Te repiten... tienen muchas imágenes, hay mucho material pero eso no significa que haya que meterlo todo", señaló.

"Y luego, me he dado cuenta también porque cada vez se va haciendo más retorcido, que es un poco 'El diario de Patricia: la película'", ironizó Ponce. "Son una panda de rednecks, gente apartada de la sociedad, con historias muy retorcidas provocadas por la marginalidad y la falta de apoyo social que tiene EEUU, es interesante pero como bien comentaba Vigalondo en Twitter, es una historia muy depresiva".

Por todos lados recibiendo la impresión de que Tiger King era un carnaval locuelo, una verbena kitsch y resultó ser la cosa más triste y depresiva que he visto en años. — Vigalon Doom (@vigalondo) April 7, 2020

Bob Pop señaló que cree que "el formato serie no beneficia al documental", como sí lo hace a la ficción. "Desde la secta de Osho, la de los gatos... si se hubiesen hecho como película de 90 minutos o como mucho de dos horas, hubieran ganado muchísimo", concluyó el popular crítico de televisión.