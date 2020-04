Ángel Torres: "El Getafe no se ofende, el Getafe defiende sus derechos"

La RFEF confirmaba lo que se adelantó en El Larguero, una lista en la que se apostaba porque los clasificados actualmente sean los que vayan a Europa en caso de no poder reanudar la competición. Ese hecho hace que el Getafe, empatado a puntos con la Real, se quedase fuera del sueño europeo.

Ángel Torres, presidente del Getafe, ha pasado por El Larguero dejando claro que no entiende la idea: “Nos estamos peleando porque alguien se saque de la manga una lista que no tiene nada que ver (…) Cuándo la UEFA nos da tres meses más para aportar la documentación”. Una lista, que según Torres contradice a las declaraciones de Rubiales: “¿Cuál es el criterio? Yo escuché al presidente que la competición se empieza y se termina con las mismas normas. Pues que se lea el reglamento”.

“El Getafe no se ofende, el Getafe defiende sus derechos (…) Casualmente el único caso que hay en Primera y Segunda, los dos equipos empatados más doce”, comentaba Torres, que además apuntaba que: “El cuarto es la Real, porque lo dice el reglamento, hasta que se jueguen los dos partidos… cuándo termine La Liga el cuarto es el Getafe. No tengo nada contra la Real y me fastidia entrar en polémicas, pero no entiendo a qué viene la lista”.

El presidente del Getafe, ha acabado recalcando que esta situación “no se va a producir, porque La Liga se va a acabar”.