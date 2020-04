Antonio Zapatero director del hospital de Ifema: "Veo imposible que se juegue al fútbol en los próximos meses"

Estando todos de acuerdo en que lo más importante es la salud, en el mundo del deporte, una vez dejado claro eso, la primera pregunta siempre es la misma: ¿cuando volverá a haber competición?

Antonio Zapatero, director del hospital de campaña de Ifema estuvo anoche en 'El Larguero', programa en el que ofreció su punto de vista de cara al futuro y dejó bien claro que no es muy positivo al respecto. "Yo veo imposible que se pueda jugar al fútbol este verano".

"El test no es la solución, la solución vendrá en función del resultado del test. Si sale que no tienes anticuerpos eres suceptible de infección. Incluso en gente joven, el tramo de edad entre 16 y 25 años son además los que más se infectan y los que más transmiten la enfermedad. En el período asintómatico hasta dos días y medio antes de los síntomas, y hasta medio día antes de empezar la sintomatología, es cuando más carga viral tienes en la mucosa respiratoria, por lo que no me hago a la idea de ver gente joven, de esos campos de edad, manteniendo contacto físico. No creo que sea factible en este país hasta dentro de... va a pasar tiempo, eh. Que estén jugando al fútbol once contra once en un campo de fútbol en los próximos meses lo veo imposible".