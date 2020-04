¿Por qué hubo contagios cuando el confinamiento era máximo?

"Se podía pensar que una vez que todo el mundo se quedara en su domicilio, dejaría de transmitirse el virus y desaparecería la enfermedad. Eso no es exactamente así", advierte Benito Almirante. Es el portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología y responsable del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. El confinamiento no evita la transmisión en el entorno familiar porque, aunque tengamos un confinamiento muy estricto, hay cientos de miles profesionales que salen todos los días de casa y salen a un entorno laboral, donde sigue habiendo capacidad de transmisión.

A pesar de todo, no podemos concluir que el confinamiento no haya sido eficiente. Al contrario, incluso se podría haber puesto en marcha antes: "Los 5.000 contagios que hemos conocido hoy podrían haber sido 50.000 si no se hubieran tomado medidas. En España, se pusieron en marcha cuando había miles de personas que habían pasado la enfermedad y ya estaban en disposición de seguir transmitiéndola, a pesar del confinamiento. Si lo hubiéramos podido poner en marcha dos, tres o cuatro semanas antes habría sido más eficaz", explica Almirante.

En Lombardía, los hospitales se convirtieron en un foco de contagio. Sin embargo, cree que en España no hemos llegado a esa situación:"Si comparamos las frecuencias de afectación del personal sanitario con el del resto de población, no es una diferencia muy notable", concluye Almirante.

El futuro

Es difícil hacer predicciones y el doctor Almirante no se atreve a decir que la pandemia si la pandemia va a cambiar a la Humanidad. Sin embargo, sí se atreve a hacer un pronóstico: "Es seguro que en los próximos seis meses y en el próximo año tendremos que hacer las cosas que hacíamos antes con muchísima precaución". Reconoce que una de las preguntas a las que más le ha costado responder desde que empezó esta crisis es si podremos ir a la playa. No descarta que haya que ir de forma escalonada o que algunas playas no puedan llenarse. El verano será el reflejo de cómo nuestra vida social será bastante diferente durante un periodo de tiempo prolongado.